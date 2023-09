Massa a Salta, cena con i governanti peronisti e un cenno allo spazio radicale | “Nessuno può essere sorpreso dal fatto che ci siano altre forze politiche che plasmano il nostro governo”.

(da salta)

Candidato alla carica di Presidente dell’Unione, Por la Patria, e Ministro dell’Economia Sergio Massa A Salta sono stati stipulati una serie di accordi energetici circoscritti Nove governanti. La verità oggi è che tra loro c’erano due oppositori: i radicali Gerardo Morales di Jujuy e Gustavo Valdes di Corrientes. Sotto il sole cocente della città di Guémez e sotto la tutela dei governatori, il ministro nominato ha affermato il suo impegno a “chiedere un governo di unità nazionale” e ha sottolineato che se diventasse presidente, “Nessuno dovrebbe sorprendersi che ci siano persone provenienti da altre forze politiche che formano il nostro governo“.

“I governanti del Grande Nord ci forniscono un esempio attraverso il quale possiamo agire in unità nazionale. Dobbiamo seguirlo”, hanno espresso accanto al ministro pochi minuti dopo l’evento. Inoltre Massa era d’accordo Incontro precedente I governatori ritengono che per compensare ciò che le province perderanno a causa dell’abolizione dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, includeranno nel bilancio 2024 la decisione di abolire l’imposta sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto. 25% dell’imposta sugli assegni e 35% dell’imposta statale Partecipativo. Tutto questo è stato accompagnato da una foto – con le montagne sullo sfondo – del candidato dell’UxP con i conservatori, nella residenza del governatore Gustavo Saenz, situata a Las Costas, San Lorenzo. Era presente anche il deputato di Salta. Cinzia Pamela CalettiChe collaborò agli scritti che i governatori avrebbero firmato e presentato formalmente a Massa.

“Vorrei ringraziare questo gesto straordinario e inestimabile da parte di questi governatori del Nord, che appartengono a forze politiche diverse Non avevano paura di presentarsi Da qui, da Guemes, si può costruire un’Argentina di unità nazionale Gli accordi possono essere costruiti oltre le differenzeLo ha detto il ministro. Massa è arrivato a Salta sabato sera. Dopo lo sbarco si è recato nella residenza di Sainz dove ha cenato con quattro governatori: oltre all’uomo di Salta, erano del partito Ricardo Quintilla di La Rioja e Oscar Herrera Aguad di Misiones. Tutti e tre hanno perso i loro distretti alle elezioni nazionali e questo è stato l’argomento della conversazione. I leader provinciali hanno promesso al ministro che avrebbero vinto il 22 ottobre.

Il giorno successivo Massa e i governatori – sotto l’intenso sole di mezzogiorno nella zona industriale di Guemes – hanno annunciato un accordo per installare 2.500 megawatt di energia rinnovabile nel Grande Nord; Un accordo per estendere il beneficio delle tariffe agevolate a 81.000 nuovi beneficiari First Call, residenti nella regione del Norte Grande, e la firma di 22 contratti per la fornitura di energia elettrica rinnovabile per il programma RenMDI da 215 MW. Lì, oltre ai governanti estremisti e a coloro che erano lì dalla notte precedente, si sono uniti: Raul Jalil di Catamarca, Gerardo Zamora di Santiago del Estero, Gildo Ensfran di Formosa e Juan Manzor di Tucumán. All’incontro si è unita anche la ministra dell’Energia Flavia Royon.



“Stiamo lavorando per vincere in ottobre e tutto si sta consolidando: questi incontri con il ministro nelle province e il discorso che ha tenuto ieri la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Dobbiamo tutti fare la nostra parte perché le cose si vai bene.” Uno dei governanti peronisti lo ha detto a questo giornale. Giovedì Massa incontrerà il governatore del Chaco Jorge “Cookie” Capitanich.Che oggi non c’era perché in vacanza dopo la sconfitta di domenica scorsa.

Masa Non ho potuto vedere dal vivo il discorso del CFK sabato. Ha terminato un evento nella contea di Santa Fe pochi minuti prima dell’inizio, quindi si è imbarcato su un volo che ha impiegato più tempo del previsto a causa dei venti contrari. Durante la notte ne vide solo frammenti. Oltre a questo, Massa acconsentì. E lei ha elogiato Il Ministro ha spiegato che la svalutazione del governo dopo il PASO è stata una richiesta del Fondo Monetario Internazionale, contrariamente a quanto ha fatto il presidente Alberto Fernández.

Anche il candidato alla presidenza dell’UxP era interessato all’argomento di cui ha parlato CFK sporadico Dal bilancio 2024 Che mira ad eliminare alcuni sistemi differenziali. “È una scoperta se riusciamo a convincere il Congresso ad occuparsene”, dicono i loro collaboratori, sottolineando che inoltre ci sono 629 argentini che hanno giacimenti all’estero e non pagano tasse su di essi. In linea con il CFK, le persone vicine al ministro hanno aggiunto: “Molti uomini d’affari indossano i gemelli e vanno Cocktail«Si parla di equilibrio finanziario, ma non pagano quanto dovuto E ciò che non pagano, ad esempio, significa La metà viene utilizzata per finanziare programmi sociali“.

Approccio radicale

Il dialogo di Massa con gli estremisti è stato, infatti, così buono che quando Massa è sceso dall’elicottero che ha portato i governatori e il ministro dalla zona industriale di Guemes all’abitazione di Saenz, dove hanno pranzato, Massa è sceso a parlare con Morales e Zamora. Durante il pranzo – grigliata con insalata e antipasti di Salta come antipasto – l’atmosfera era rilassata e divertente. Alcuni hanno ipotizzato che la presenza di Morales, ad esempio, e le dichiarazioni da lui rilasciate durante il discorso di Massa, potrebbero significare che qualche estremista potrebbe occupare il posto. Ministero principale Come nel potenziale governo. Ma Massa ha spiegato ai media locali: “Non distribuirò accuse come caramelle.”

Tuttavia, la presenza di Valdes e Morales ad un evento con Massa poco meno di un mese prima delle elezioni non è qualcosa di neutrale e non avviene in un contesto normale. Solo pochi giorni fa, il radicale ed ex presidente della Camera dei Rappresentanti, Emilio Monzo, aveva affermato in dichiarazioni radiofoniche che se Javier Miley vincesse, “insieme per il cambiamento, il peronismo e tutto ciò che sappiamo si spezzeranno”, prima di consultarsi su ciò che ha farebbe nell’ambito del ballottaggio tra Massa e Liberali: “Io sono del centro”. L’ultima notizia riguarda le dichiarazioni radiofoniche del Rappresentante nazionale per l’evoluzione radicale e di un membro del blocco Insieme per il cambiamento (JxC). Emiliano IacobettiIl quale ha affermato che sarebbe “molto difficile” per i leader estremisti votare per Milley nel ballottaggio finale con Massa.

Vicino agli estremisti Chi era con Massa domenica si è premurato di spiegare che si trattava solo di una presenza istituzionale in rappresentanza del proprio territorio e che quello che mancava era la definizione di cosa avrebbero fatto in un eventuale ballottaggio tra Massa e Milli. Comunque, questo è tutto “Sarà una decisione congiunta del partito e non una decisione individuale”. “Spero che un giorno gli argentini si rendano conto che questa è la strada”, ha detto a questo giornale un radicale riguardo al lavoro svolto dai governanti del Grande Nord, indipendentemente dal loro colore politico.

Gli annunci sono finiti e la campagna continua

Mercoledì 27 scade la capacità del governo di emanare annunci amministrativi prima delle elezioni generali. Quel giorno sarà lì Due importanti opere di Union por la Patria: Un evento condotto da Massa in mattinata nella città di Ploutiers, provincia di Neuquén, al quale parteciperà PJ, Movimento Popolare di Neuquén e Partito Comunitario Rolando Figueroagovernatore eletto, dove annunceranno Sostenere la candidatura di Massa. pomeriggio, È successo a Ensenada, in piazza Cambaceres, Che sarà condiviso con il Governatore della Provincia di Buenos Aires, Axel Kiselov, Si prevede la partecipazione tra le 15 e le 20mila persone.

Allora sarà la prossima tappa importante della campagna Dibattito presidenziale il 1° ottobre a Santiago del Estero. Le squadre del covo di Mitre Street stanno già lavorando su ciascuno degli assi che verranno discussi quel giorno, ma chi è vicino a Massa afferma che si dedicherà interamente a lavorare su questo caso solo venerdì di questa settimana. Si fidano delle sue capacità oratorie e della sua esperienza in tali dibattiti.