Massey giustifica la sua trattativa con le squadre sulle sanzioni

Il trend delle corse è seriamente segnato Al Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah. dopo l’esistenza Giudice e parte ed eroe eccessivo Per tutta la stagione 2021, il corpo ha portato Michael Massey Non ha voluto perdere la sua occasione in una delle gare più cruciali dell’anno e ha presentato immagini che segneranno la storia della Formula 1.

Un’azione senza precedenti

La prima bandiera rossa della gara, imposta dall’incidente di Mick Schumacher e che aveva già sollevato dubbi sulla necessità o meno, ha lasciato il posto alla soluzione dell’uscita che ne è seguita. In quale, Max Verstappen percorso incrociato un Lewis Hamilton, dopo una frenata eccessiva in una procedura in cui, inoltre, Avrebbe potuto portarlo via Valtteri Bottas, mentre il sette volte campione britannico non era molto bravo a Non lasciare spazio agli olandesi intorno alla curva 1.

Un altro scontro tra i contendenti al titolo… risolto in maniera del tutto insolita. Per determinare come Max Verstappen dovrebbe restituire la posizione, Michael Massey Ha deciso di negoziare la posizione di partenza del leader della Coppa del Mondo Con Jonathan Wheatley, direttore sportivo di Red Bull.

L’australiano gli ha offerto prima di partire secondo dietro a Esteban Ocon, poi di includere Hamilton primo e il francese delle Alpi secondo, davanti all’olandese. Tutto questo su Radio FIA con i team, che si può ascoltare in tutto il mondo attraverso le trasmissioni, in un modo mai visto prima in Formula 1. E sebbene Charlie Whiting avrebbe potuto farlo in passatoLa verità è che non l’avrebbe mai immaginato in un modo simile a questoDal momento che Massey è venuto a presentarlo più che “mandarlo ai commissari” in tono paternalistico e accusatorio.

In ogni caso, la verità è che l’australiano amava il suo modo di agire ed è tutt’altro che scusato, nonostante il clamore che ha fatto il mondo. Così lo ha spiegato a fine gara in un comunicato stilato da “Motorsport Week”:Non direi che sia stato un accordo dal punto di vista del direttore di gara, e non ho l’autorità per istruire le squadre a fare qualcosa in questa situazione. Posso farti un’offerta, perché ho il potere di farloma la scelta è tua. Gli arbitri hanno il potere di punire, ma posso darvi il mio punto. Questo è il motivo per cui è stata offerta loro la possibilità di dimettersi da questa posizione.“, Lei disse.

“È una discussione più o meno normale. Quando ho visto cosa è successo alla seconda curva, ho subito suggerito ai commissari di gara che avrei dato alla Red Bull la possibilità di riprendersi quella posizione. La bandiera rossa è arrivata molto rapidamente ed è diventata la priorità prima di ricominciare. Con la gara sospesa, abbiamo avuto la possibilità di rettificare efficacemente la situazione prima di tornare alle corse.. È una discussione molto ordinaria che si verifica regolarmente e si svolge tutto l’anno, e in passato‘ ha concluso l’australiano che era nell’occhio del ciclone.

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo email. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io