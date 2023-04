Massimiliano Falcon: “Abbiamo salvato un punto importante”

photosportLettura: due minuti.

Maxi Falcon ha parlato alla stampa dopo il classico talk. photosport

Maximiliano Falcone, una figura classica moderna che ha pareggiato Colo-Colo con l’Universidad Católica per il campionato nazionale, pareggia contro la squadra di cross Perché ha giocato 45 minuti con un giocatore in meno a causa dell’espulsione di Leonardo Gil e soprattutto ha evidenziato il buon lavoro difensivo degli allievi di Gustavo Quinteros.

Lo ha detto l’Uruguay che lo ha confermato “Hanno salvato un punto importante”, perché l’UCLA “è una squadra con buoni giocatori su tutte le linee”.

Sul cartellino rosso di Gill alla fine del primo tempo, il difensore centrale ha dichiarato: “Dovevamo toglierci il pacchetto dalla testa e difenderci, e loro sarebbero venuti. Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo”..

Peluca, infine, è stato interpellato per le chiavi per stoppare l’attaccante e capocannoniere della squadra preandina, Fernando Zampedry, che praticamente non è entrato in partita con il pallone e non ha avuto evidenti occasioni di pericolo.

In questo senso Falcon ha dichiarato: “L’importante è stare vicino, stare fuori dall’area, sono otto le partite che abbiamo affrontato. Non farlo muovere, non lasciarlo stare comodo e potente su tutti i palloni. Ha ha fatto un buon lavoro”.