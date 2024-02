Massimizza la produttività del tuo lavoro con Logitech MX Keys S Combo

Utensili



















Nacho Grosso

@grosso_nacho

@grosso_nacho Cadiz (1973) è uno scrittore ed editore di tecnologia. Scrivo professionalmente dal 2017 per media e blog in lingua spagnola.















Lui tasti combo mx s, Il Logitech Commitment rappresenta una nuova evoluzione delle nostre periferiche per PC, un prodotto progettato per massimizzare la produttività e l'efficienza negli ambienti aziendali, ma trova posto anche in qualsiasi ambiente. Costituito da fonti rinnovabili Tastiera MX Keys S e mouse MX Anywhere 3SQuesta combinazione si presenta come la soluzione definitiva per i professionisti che cercano un'esperienza utente eccezionale. Ambiente di lavoro E le prestazioni senza compromettere il design, il che è eccellente. Questa recensione descrive nel dettaglio le caratteristiche, le innovazioni e il potenziale impatto di questa coppia di dispositivi sulla concentrazione e sulle prestazioni sul lavoro.

MX Keys S Combo è perfetto per il lavoro

MX Keys S Combo è una proposta innovativa della serie Logitech Master, appositamente progettata per soddisfare le esigenze degli utenti avanzati, come sviluppatori di software, scrittori o professionisti creativi. Recentemente abbiamo recensito un altro paio di prodotti del marchio con una maggiore attenzione all'ergonomia, ma questo è un concetto diverso. La combinazione della tastiera MX Keys S, che offre precisione e risposta tattile, insieme al mouse MX Anywhere 3S, che offre versatilità e prestazioni su qualsiasi superficie, Fornisce un'esperienza lavorativa molto positiva. L'inclusione della nuova funzione Smart Actions tramite il software Logitech Options+ non è altro che un salto di qualità nella personalizzazione e nell'automazione, rendendo più semplice il raggiungimento di quello stato speciale che aiuta a non stancarsi, essenziale per la massima concentrazione ed efficacia.

Tastiera MX Keys S

La prima impressione quando tiriamo fuori i prodotti dalla scatola è di qualità superiore. Lui Tastiera MX Keys S È la naturale evoluzione del suo predecessore, mantenendo il design semplice ed elegante, ma incorporando notevoli miglioramenti in termini di ergonomia e funzionalità. Il suo peso attira l'attenzione, ma è un fattore più che necessario, poiché garantisce una buona presa sul tavolo insieme ai suoi supporti in gomma. I tasti, con la loro caratteristica topografia concava, sono progettati per ridurre gli errori di battitura e aumentare la velocità di battitura. L'inclusione del tastierino numerico è un successo, insieme ai diversi tasti funzione nella parte superiore, come l'accesso alla dettatura, agli emoji o la possibilità di associare la tastiera ad altri dispositivi, in questo caso 3, oltre al mouse.

La retroilluminazione intelligente regola automaticamente l'intensità in base alle condizioni di illuminazione, mentre la durata della batteria si estende fino a 10 giorni con una carica completa, oppure Fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata, Garantire una lunga autonomia per gli utenti intensivi. Indubbiamente è un piacere avere la retroilluminazione e poterla regolare automaticamente o poterne indicare il grado.

Il dispositivo si carica tramite la porta USB-C come il suo compagno, di cui abbiamo Il cursore è in alto a destra Che diventa rosso quando il livello della batteria raggiunge il 10%.

Mouse MX ovunque 3S

MX Anywhere 3S presenta un design compatto ed ergonomico, offrendo prestazioni eccezionali sia in ufficio che in viaggio. Il sensore ad alta precisione consente di lavorare praticamente su tutte le superfici, compreso il vetro Sensibilità regolabile fino a 4000 dpi.

La batteria ricaricabile fornisce fino a 70 giorni di utilizzo con una singola carica, La possibilità di connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente e di passare da uno all'altro con la semplice pressione di un pulsante lo rende uno strumento di lavoro poliedrico e altamente efficiente.

L'ergonomia è una realtà: è un mouse facile da impugnare, ultra confortevole e leggero con grande personalizzazione. come la tastiera, Può essere accoppiato con un massimo di 3 dispositivi con la semplice pressione di un pulsante. La batteria viene caricata dalla parte anteriore. Cioè non è soggetto all'errore Magic Mouse di Apple che ne impedisce l'utilizzo durante la ricarica. Non è possibile interrompere il flusso di lavoro qui.

Opzioni Logitech+ e software di azione intelligente

Logitech Options+ ci mette a disposizione Intelligent Actions, una funzionalità che consente agli utenti Personalizza azioni e scorciatoie In base alle vostre esigenze specifiche, migliorando così il flusso di lavoro e l'efficienza. Dall'assegnazione di attività ripetitive a un singolo tasto alla ricezione di notifiche intelligenti in base al contesto lavorativo, le azioni intelligenti trasformano l'interazione con tastiera e mouse, consentendo una maggiore concentrazione e meno distrazioni.

Durante la configurazione del mouse, ho scelto di andare avanti e indietro nelle pagine web, il che… Si traduce in risparmio di tempo.

Va detto che una volta che ti sarai abituato e ti renderai conto di avere queste opzioni a tua disposizione, ne trarrai molto beneficio.

Ho adorato la MX Keys S Combo

Personalmente, dopo molti anni di utilizzo della tastiera e del mouse Apple, mi è stato suggerito MX Keys S Combo Ho cambiato radicalmente idea. Non solo per comodità, retroilluminazione o opzioni intelligenti, ma perché non ho più prodotti che utilizzano un cavo Lightning.

La combinazione di hardware ad alte prestazioni e software intelligente in MX Keys S Combo è progettata per Migliora notevolmente la produttività e la concentrazione di qualsiasi professionista. La possibilità di personalizzare completamente l’ambiente di lavoro, unita all’ergonomia e all’efficienza dell’hardware, facilita l’immersione in compiti complessi, favorendo uno stato di flusso e aumentando le prestazioni lavorative.

Lui Logitech MX Keys Combo Si posiziona come un ottimo accessorio nel mercato delle periferiche per i professionisti che desiderano aumentare le proprie prestazioni e il proprio comfort. Attraverso innovazioni tecnologiche e con un focus sull’esperienza dell’utente, Questa combinazione trasforma il tuo spazio di lavoro, Migliorare la concentrazione e l'efficienza. Con MX Keys S e MX Anywhere 3S, accompagnati dal software Logitech Options+, Logitech non solo ridefinisce ciò che ci aspettiamo dai nostri dispositivi, ma stabilisce anche un nuovo standard di produttività e prestazioni sul lavoro. Il prezzo della tastiera è di 129 euro, mentre il prezzo del mouse è di 105 euro. Ma è un investimento con ottimi rendimenti. Lui Combinazione tasti MX S È un alleato quando si tratta di ricercare la prestazione e trovare produttività









