Massive Attack propone un piano per un tour più sostenibile

I Massive Attack sono un vero leader della band Impegnati nella lotta al cambiamento climatico. Come parte di questa preoccupazione, la formazione britannica alcuni anni fa ha presentato i suoi dati finali agli esperti dell’Università di Manchester e I risultati di questi studi sono stati pubblicati nel settore dell’intrattenimento con l’obiettivo di creare un’industria più sostenibile.

Dal 2019, I ricercatori del Tyndale Center for Climate Change Research hanno utilizzato queste informazioni per elaborare un piano per l’intera scena musicale. Le sue proposte si rivolgono a musicisti, registi, produttori di tour, agenti e registi. Tra queste misure ci sono idee come quella che i percorsi turistici dovrebbero essere organizzati in modo tale da ridurre i costi di viaggio, trasporto e durata.

Produttori di feste Dovrebbe utilizzare fonti energetiche sostenibili, come i pannelli solari. Nello stesso modo, Le apparecchiature di illuminazione e audio devono essere efficienti dal punto di vista energetico. Si suggerisce inoltre che Gli artisti dovrebbero evitare di usare aerei privati, auto elettriche e ferrovie. A sua volta, si propone di premiare i fan che viaggiano con i mezzi pubblici.

Conoscendo i risultati di questo studio, Robert Del Naga, il leader della suddetta band, ha affermato che l’ideale sarebbe che tutti i membri della classe musicale adottassero queste linee guida per evitare il “codice rosso umano”. Con queste dichiarazioni, l’artista 56enne ha fatto riferimento a una recente indagine delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in cui ha lanciato un preoccupante monito all’umanità in merito all’andamento del riscaldamento globale.

