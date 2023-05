Masters of the Universe: Unboxing con Kromic Bruck di Whiplash dal Mastersverse New Eternia e PS2 Game Test

Masters of the Universe riserva sempre nuove sorprese, come puoi vedere in questo video che porta notizie emozionanti e nostalgiche di Masterverse… su PS2?

Benvenuti in un altro sabato Storie di zio Brunol’area che stiamo esaminando Grandi videogiochi e console del passato! Questa volta deviamo un po’ dall’argomento per affrontare l’universo che amiamo: il Padroni dell’universo! Ve ne abbiamo già parlato in altre occasioni e questa volta abbiamo un ospite d’eccezione.

Riguarda il grande Cromic Brookche è probabile che sia Il più grande esperto spagnolo di He-Man (e anche un pilota culturale degli anni ’80 in generale), che ha appena lanciato il suo nuovo Nuovo progetto: Il ritorno degli anni ’80È pura nostalgia.

Nel video parla del suo libro Le Ambral, ma naturalmente c’è anche molto spazio per l’esposizione. Motu bocconcini E per creare degli oggetti da collezione molto interessanti. Ci ha portato da lui Messa malvagiaquesta trappola orticaria Quello che terrorizzava noi bambini degli anni ’80 era che ci permetteva di spargere goop blob blando Sugli sfortunati nemici! ti ricordi?

Ma attenzione, vi portiamo anche le novità. Mattel Ci ha appena inviato gratuitamente il suo nuovo personaggio dal gruppo Masterverse Nuova Eternia: una reinterpretazione dell’iconografia infortunio Qual è il più eccitante. Puoi vederlo in dettaglio nel video in cima a questo contenuto.

Per finire il lavoro… dovremo procurarci anche la console! In questa occasione, ovviamente, ti offriamo PS2 Masters of the Universe – He-Man: Defender of Grayskullche è un’avventura action-platform che, a dire il vero, è abbastanza regolare, ma è una delle poche lanciate su Eroi Mattel. Vale la pena vederlo affrontarlo da zio Bruno!

Ora che abbiamo esaminato alcuni dei nuovi e leggendari oggetti di Masters of the Universe, perché? Videogiochi e console vorrebbero che nelle prossime puntate si parlasse delle storie di zio Bruno? Lascia i tuoi suggerimenti nei commenti qui sotto e torneremo ogni sabato a fare rock… se blandy bloop non ci ferma.