Matt Damon e Ben Affleck stanno girando un film su Michael Jordan e Nike

Ben Affleck e Matt Damon, vincitori dell’Oscar per Good Will Hunting, stanno collaborando per produrre un film sugli sforzi di Nike per firmare un accordo di sneaker con Michael Jordan, secondo l’Hollywood Reporter.

Il film sarà interpretato da Sonny Vaccaro, ex CEO di Nike, apparso in 30-for-30 di ESPN del 2015, “Sole Man”, e il co-fondatore di Nike Phil Knight.

Si dice che Damon interpreterà Vaccaro e Affleck interpreterà Nate. Affleck e Damon hanno vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per “Good Will Hunting” e i due hanno collaborato alla sceneggiatura e hanno recitato in “The Last Duel” del 2021. Affleck, che dirigerà il film, ha anche vinto l’Oscar al miglior film come produttore per “Argo”.

Il film si concentrerà sugli sforzi di Nike per ingaggiare Jordan nel 1984, quando Jordan stava entrando nella NBA. Uscito dalla Carolina del Nord, Jordan è stata la terza scelta assoluta nel Draft NBA del 1984 e Vaccaro è stato in grado di piegarsi indietro per quella che all’epoca era una piccola azienda di scarpe e tenere Jordan lontano da adidas, Reebok e Converse. In tal modo, Vaccaro ha contribuito a trasformare Nike, il rapporto tra l’atleta e il marchio e l’industria delle scarpe da ginnastica nel suo insieme.

“Sebbene non avrei mai immaginato di indossare scarpe (Nike), la creatività che mi ha portato e l’educazione su di cosa si tratta, cosa indosso ai miei piedi e come migliora le mie capacità atletiche mi ha reso felice, sono felice di questa scelta”, Jordan detto nel 2004.

Nel 2021, Yahoo! La rivista Finance ha riferito che la filiale di Nike, Jordan Brand, aveva venduto 5 miliardi di dollari e nel 2020 Forbes ha stimato che Nike avesse pagato alla Giordania circa 1,3 miliardi di dollari dal 1984.

Affleck e Damon entrano nella genesi di tutto.

Vaccaro, che ora ha 82 anni, ha contribuito a rendere l’industria delle scarpe da ginnastica quella che è oggi firmando accordi multimilionari con Nike come Jordan e Kobe Bryant.

“Non credo che le persone capissero come si era sviluppata la mia carriera”, ha detto Vaccaro a ESPN di “Sole Man” nel 2015. “Volevo che il pubblico sapesse come è iniziato il marketing delle sneaker. Nel bene e nel male, questo è quello che sono”. Non credo che le persone capissero come si sono sviluppate le mie relazioni con gli allenatori e come sono stato coinvolto con Nike. Così è stato con Jordan, così è stato con Kobe”.

“The Lonely Man” è stato co-diretto da John Weinbach, presidente di Skydance Sports. Weinbach è stato anche produttore della serie ESPN vincitrice di un Emmy “The Last Dance”, che ha interpretato con il presidente della Mandalay Pictures Peter Guber, che produrrà il film in uscita. Ora collaboreranno di nuovo per un’altra parte della storia di Jordan.