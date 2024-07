Matt Ommen (BNY Investments): “Il gioco della differenziazione dei prodotti ha già raggiunto i suoi limiti. Il nostro settore deve evolversi”.

In tutti i settori c’è Esistono due modi per competere: tramite il prezzo o tramite la differenziazione del prodotto. Nel settore dell’asset management è sempre stata la seconda, ma secondo Matt Aumen Questo gioco ha già raggiunto il suo limite. “Il nostro settore deve evolversi”, afferma. Il responsabile globale della distribuzione di BNY Investments ha già notato l’impatto di una maggiore pressione nel settore sullo sviluppo dei rapporti con i clienti come le banche. “Le banche hanno le proprie pressioni sui costi, il che sta creando una crisi Passare da modelli di architettura aperta alle alleanze. Lavorano con sempre meno manager“, account.

Per il gestore il settore del risparmio gestito è sull’orlo di una svolta. Si stima che esistano circa 16.000 società di investimento negli Stati Uniti e altre 5.000 in Europa. “Mi è difficile pensare a molti settori che hanno tanta concorrenza quanto il nostro. Gli ultimi decenni nel settore hanno generato una saturazione dell’offerta“La concorrenza è sana, ma c’è spazio per molti? Anche dal punto di vista della costruzione del portafoglio sono circa 3.500 i fondi azionari statunitensi registrati per la vendita in Europa, per di più per un mercato con un orientamento locale”, sottolinea. La concorrenza è sana, ma c’è spazio per molti?

L’anno scorso uno studio condotto dalla società di consulenza PwC ha ricevuto ampi commenti nel settore perché aveva calcolato proprio questo Entro il 2027 il 16% dei manager scomparirà. “Beh, mi sembra Stima conservativa“, ammette Ommen. Per i manager, la concorrenza in questo mercato sta diventando sempre più difficile e inevitabilmente vedremo delle perdite. “E Una parte sarà dovuta. Non è un segreto Ci sono membri del settore che non generano valore per i propri clienti“, frase.

Ma anche le aziende che offrono valore a livello di prodotto si muovono contro il vento di un settore che è sotto pressione a causa dei costi e della concorrenza. “Penso che ci sia ancora spazio per Boutique Bene perché ci sono istituzioni che puntano a quella specializzazione, ma dobbiamo essere onesti, Si trovano in una posizione precaria a causa della difficoltà della distribuzione“, identificare.

Fornire valore

La lezione che Oomen impara è che i manager dovrebbero chiedersi quale contributo stanno apportando al cliente. Per BNY Investments, gran parte della risposta è: La tecnologia come servizio di supporto. “Non si può arrivare a 240 come ha fatto BNY senza flessibilità e innovazione”, spiega il manager. Alcuni mesi fa, l’entità ha portato in Europa PinPoint, il suo servizio di analisi di portafoglio.

Per i team di vendita, pensare alla crescita significa ampliare il profilo del tipo di cliente che hanno in mente. “È sempre più importante parlare con i profili a monte e a valle della catena, perché le decisioni aziendali a volte vengono prese da un altro reparto. Ad esempio, assistere i chief investment officer nell’asset allocation. Vediamo anche che ci sono entità che creano la personalità di gestori di portafoglio discrezionali“, account.

Ciò che vede in questo settore è che i clienti sono alla ricerca di manager che possano avere con loro un dialogo più approfondito sulle esigenze di investimento. “Possiamo aiutarli, ad esempio, con la gestione del rischio o con il budget di asset allocation”, afferma. Questa esigenza di personalizzazione si riflette anche a livello di prodotto. “ogni volta Sempre più banche private richiedono soluzioni su misura per poter offrire prodotti esclusivi ai propri clienti“, Aggiungere.