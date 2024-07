Mattel incorpora per la prima volta l’intelligenza artificiale in un gioco da tavolo

Rinnovare un classico intramontabile

Pictionary® vs. IA è una nuova versione del classico gioco di disegno, creato da Mattel e ora disponibile nei negozi in Spagna.

Una combinazione tra il classico gioco da tavolo e l’innovazione tecnologica è ora disponibile nei negozi in Spagna. Questo è Pictionary® vs. Amnesty International Matteluna versione diversa del famoso gioco di disegno.

Proprio come nel classico Pictionary®, non è necessario essere un esperto di disegno per divertirsi. In questo gioco di ipotesi e competizione rinnovato, i giocatori devono disegnare i loro indizi prima che l’intelligenza artificiale provi a indovinare cosa hanno disegnato. Per un divertimento ancora più competitivo, i giocatori possono scommettere sulla capacità dell’IA di indovinare il loro disegno e guadagnare più punti.

Nuove funzionalità possono essere attivate gratuitamente nella web app per completare sfide entusiasmanti come disegnare con gli occhi bendati o usando le mani, rendendo le partite ancora più divertenti e imprevedibili. I giocatori dovranno usare la loro immaginazione per rendere difficile l’IA. Questi momenti di umorismo si aggiungono al divertimento, rendendo ogni round più divertente e imprevedibile.