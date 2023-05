Matteo Alemani cambia idea e vuole continuare con il Barcellona

Geordi è biancoCorrispondente a BarcellonaLettura: 3 minuti.

Barcellona – Matteo Alemani, che il 2 maggio ha ufficializzato il La sua separazione dal Barcellona alla fine di questa stagione come direttore del calcio, ha ribaltato la sua decisione e ha informato Joan Laporta, una fonte dell’entità rivelata a ESPN, la sua intenzione di rimanere al club “nelle stesse circostanze attuali”. ..

Alemany stava negoziando un trasferimento all’Aston Villa, per entrare a far parte del club britannico come amministratore delegato dopo che Keanu Birmingham gli aveva inviato un’offerta che “non poteva rifiutare” per le prossime stagioni.

Alemani non lascerà il Barcellona Immagini Getty

La sua continuità è stata così confermata dal fatto che il presidente “ha detto a Matteo all’epoca che se avesse riconsiderato le sue intenzioni entro il 30 giugno, le porte si sarebbero aperte per la continuità”, facendolo rimanere nella sua posizione attuale, come davanti allo sport. Anche se in questo caso senza la collaborazione di Jordi Cruyff e in attesa di una nuova aggiunta.

Resta inteso che si tratta di Deco, ex giocatore del club tra il 2004 e il 2008 che ha già negoziato con Laporta per ingaggiarlo come nuovo direttore sportivo, in attesa della chiusura della sua attuale fase da procuratore di calciatori (tra l’altro ha rappresentato Rafinha) prima di entrare a far parte del progetto Azulgrana. .

Sottolineato la permanenza di Al Yamani, sarà il principale dirigente nella difficile riforma della squadra attesa questa estate perché il Barcellona ha urgente bisogno di ridurre lo stipendio di circa 200 milioni di euro per poter andare al mercato, dove a parte il caso di Lionel Messi, c’è l’intenzione di fare altre operazioni, oltre ad avere spazio per segnare Ronald Araujo, Javi, Marcos Alonso e Sergi Roberto. Inoltre, quando la sua firma è ufficialmente confermata, Iñigo Martínez.

Chi non continuerà nel club sarà Jordi Cruyff, che lunedì ha annunciato la sua partenza ufficiale il 30 giugno con una decisione che non cambierà, ha ammesso la stessa fonte, e ha deciso che la permanenza di Alemani non ha nulla a che fare con la partenza di Jordi.