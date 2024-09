Maulina Maria Pia Jovanovic ha vinto una prestigiosa borsa di studio internazionale per uno stage in Italia

Il programma Habilitas 2024 ha ricevuto un numero record di candidature, con 837 candidature provenienti da tutto il mondo. Per questa importante borsa di studio è stata scelta Maria Pia Jovanovic, fondatrice di Brifiro El Moulin.

Finanziata dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCS-MAECI), la borsa di studio Habilitas offre un’opportunità unica di scambio culturale e sviluppo professionale in un ambiente accademico di alto livello.

María Pía Yovanovic Casale, fondatrice e direttrice di Prefiero el Maule, è stata selezionata come una delle vincitrici della prestigiosa borsa di studio del progetto Habilitas 2024 organizzato dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (IILA). Questa borsa di studio consentirà a Maria Pia di recarsi in Italia per partecipare ad un programma di formazione specializzato sull’agriturismo e sulla diversità del mondo rurale, visitando il nord Italia.

“Sono incredibilmente grata per questa opportunità ed entusiasta di ciò che posso imparare. Questa borsa di studio rappresenta una porta aperta a nuove esperienze e conoscenze che spero di riportare nella mia comunità nell’area di Maule”, ha affermato Maria Pia.

Il programma Habilitas 2024 ha ricevuto un numero record di candidature, con 837 candidature provenienti da tutto il mondo. I sei vincitori selezionati includono rappresentanti di Cuba, Bolivia, Repubblica Dominicana, Colombia, Uruguay e Cile, evidenziando la diversità e il talento dei partecipanti.

Visitando diverse città del Nord Italia nel mese di ottobre, la formazione si concentrerà sull’agriturismo e sulle molteplici attività del mondo rurale. Sebbene la borsa di studio copra le tasse scolastiche e l’alloggio, i vincitori dovranno pagare i biglietti aerei e altre spese.