Mauricio Diez Canseco ha inviato in Argentina una lettera autenticata all’ex “ragazza d’oro” di Rustica accusandolo di riciclaggio di denaro

Mauricio Diez Canseco dà un ultimatum a Nino Lopez dopo averlo accusato di essere un “riciclatore di denaro”. | veicolo

Forte e chiaro. Imprenditore peruviano Maurizio Diez CansecoProprietario di una catena di ristorantirurale“, ha intrapreso un’azione legale contro l’Argentina Nino LopezL’ex “ragazza d’oro” che è stata modella per la sua azienda, dopo le gravi accuse mosse contro di lui al programma Tenelli.

Tutto questo dopo che la modella aveva fatto insinuazioni contro di lei durante la sua partecipazione al programma argentino “Cantando” condotto da Marcelo Tinelli. Attraverso il programma Majali Medina, Diez Canseco Ha dichiarato di aver inviato una lettera documentata direttamente all’Argentina chiedendo che le sue dichiarazioni fossero corrette pubblicamente.

“Ci ha inviato una copia di Lettera documentaria Chi invia? Argentina Gli dice che gli dà tre giorni per correggersi, altrimenti gli farà causa perché lo definisce un “riciclatore di denaro”. Inoltre, chiederà danni civili per oltre 1 milione di dollari perché ha offuscato la sua immagine”.

Mauricio Díez Canseco avrà un programma su Panamericana TV. (Immagine: IG Capture)

Come ho menzionato nel programma Lopez Non ha menzionato esplicitamente il nome dell’uomo d’affari, ma i suoi commenti si riferivano alle sue attività in Perù e suggerivano che l’uomo d’affari fosse coinvolto in un programma di riciclaggio di denaro.

“Ho riciclato denaro con modelle di diversi paesi”, ha detto la modella, riferendosi alla sua esperienza in Perù, dove ha lavorato nella famosa catena di ristoranti Rustica di proprietà di Mauricio.

Inoltre, ha lasciato intendere che l’uomo d’affari sposa spesso donne straniere: “Sposa una donna ogni anno”, sottolineando che di solito è sentimentalmente legato a modelle straniere che partecipano ai suoi eventi e spettacoli.

Mauricio Diez Canseco ha inviato una lettera autenticata all’ex “ragazza d’oro” di Rustica accusandolo di riciclaggio di denaro. (Foto di: Magaly TV La Firme)

In risposta, Maurizio Diez Canseco Questo è stato richiesto Nino Lopez Ritirare queste dichiarazioni pubblicamente. Se non lo avesse fatto, l’imprenditore ha avvertito che avrebbe intentato una causa per diffamazione, chiedendo un risarcimento di un milione di dollari per il danno alla sua immagine e reputazione. La lettera certificata è stata inviata direttamente in Argentina, confermando la serietà con cui l’imprenditore affronta la questione.

Sebbene Diez Canseco non abbia ancora rilasciato ulteriori dichiarazioni, le accuse di Lopez hanno suscitato scalpore in Perù e Argentina. Insinuazioni su un presunto riciclaggio di denaro nella sua attività e nella sua vita sentimentale hanno messo l’uomo d’affari e la sua catena di ristoranti sotto i riflettori dei media.

Mauricio Diez Canseco ha inviato una lettera autenticata all’ex “ragazza d’oro” di Rustica accusandolo di riciclaggio di denaro. (Configurazione: Infobae)

Recentemente, l’imprenditore Mauricio Diez Canseco Ha annunciato che diventerà padre per la settima volta. Dopo mesi di attesa, lo ha detto l’imprenditore Dylan CurbeloLa cantante cubana con cui ha un rapporto speciale è incinta. L’emittente era molto emozionata e ha condiviso i dettagli di questo processo con il pubblico e i media.

Dopo diversi mesi di incertezza e un processo complesso Fecondazione in vitroL’uomo d’affari ha confermato che la Curbelo è al primo trimestre di gravidanza, con circa quattro settimane di gestazione. Questa notizia è stata annunciata in una conferenza stampa per la seconda stagione del suo spettacolo dal vivo Talent Hunter TV Panamericana.

Durante il concerto, Diez Canseco ha espresso la sua felicità e ha parlato anche delle sfide che la cantante ha dovuto affrontare nelle prime fasi della gravidanza. “È stato confermato che Delyn è incinta ormai da un mese”, ha annunciato l’uomo d’affari.