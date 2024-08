Mauricio Diez Canseco parla dell’arrivo del settimo figlio con Delin Curbelo: “Lo annuncerà”

L’uomo d’affari ha fatto riferimento all’imminente gravidanza che la sua ex compagna avrà grazie alla fecondazione in vitro. | TV Majali La Firme

Maurizio Diez Canseco È sempre stato qualcosa di cui parlare a causa del suo strano modo di essere e del suo stile diverso. Tuttavia, qualche mese fa, l’uomo d’affari ha sorpreso il buongustaio annunciando che stava cercando il suo settimo figlio.

Nei comunicati stampa, il famoso “Brad Pizza” ha commentato questo con il suo ex compagno Dylan Curbelo Avranno il loro settimo figlio. Ha rivelato che nonostante abbia subito una vasectomia, ha congelato il suo sperma, quindi ricorrerà alla fecondazione in vitro per l’arrivo del suo nuovo erede.

“Tutti sanno che ho fatto una vasectomia 5 anni fa, ma ho congelato lo sperma (sperma) di ragazzi cattivi. Ha affermato che sarebbe stato il dottor Marcelo Villette a fare l’inseminazione artificiale in modo che Delaine potesse rimanere incinta.

Tuttavia, a distanza di qualche mese, si attende la prossima notizia sulla gravidanza della bionda. Recentemente, l’imprenditore e proprietario della catena Rustica ha commentato che la sua ex compagna avrebbe presto annunciato la sua gravidanza. Alla domanda se Curbelo stesse davvero aspettando Jamil, non ha smentito la notizia e ha semplicemente detto che sarebbe stata la bionda ad annunciarlo direttamente la prossima settimana.

“La prossima settimana Delin annuncerà questa bellissima notizia, ovvero che faranno un test di gravidanza, una gravidanza in laboratorio che spiegherà in diretta tra una settimana. Vi inviteremo a quel momento”, ha commentato all’inizio , suscitando lo stupore dei presenti.

D’altra parte, ha chiarito che questo non sarebbe stato il suo ultimo figlio, perché non ha chiuso la possibilità di continuare a diventare padre. “Ho sei figli, questo sarà il mio settimo figlio. La fabbrica non chiude mai”, ha detto.

Alla luce di queste affermazioni, Città di Majali sSono rimasto sorpreso dalla decisione del casting di Delin Curbelo Maurizio Diez Canseco Come il padre di suo figlio. Ha rivelato che la bionda sarebbe riuscita a trovare un donatore di sperma se il suo sogno fosse diventare madre, quindi ha continuato a mettere in discussione questa decisione.

“Sto dicendo che la sua ex moglie, Dilyn Curbelo, voleva che fosse lui il padre di suo figlio, perché non cercava un donatore anonimo in una banca del seme, perché ‘Brad Pizza’ mi chiedo, perché io’. Non mi fido molto, mi piace il maiale o le cotiche?”, ha chiesto il giornalista.

Inoltre, ha sottolineato la felicità di Diez Canseco per avere il suo settimo figlio. “Ma è felice che una donna gli abbia chiesto di essere il padre di suo figlio. Dice che non ha chiuso neanche lui la fabbrica”.

Dopo aver annunciato l’arrivo di un figlio tra Mauricio Diez Canseco e Delen Curbelo, Máximo Diez Canseco ha fatto riferimento a questo problema. L’erede di Paula Marijuan e “Brad Pizza” risiede in Spagna, ma ha trascorso qualche tempo in Perù.

Quando gli è stato chiesto di questo argomento, ha detto che la felicità di suo padre era anche la sua felicità. “Sono calmo, felice e solidale in tutto. Se lui è felice, allora sono felice”, ha detto il giovane. Inoltre, è stato sorpreso di menzionare che ha un buon rapporto con Delene, sottolineando che si conoscono l’altra da molto tempo. “La conosco da diversi anni”.