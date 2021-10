Mauricio Vila Dossell visita i cantieri navali in Italia

Come parte di esso Lavoro d’affari Il governatore dello Yucatan era nelle città italiane di Monbolcon e Bordenon, dove ha fatto il giro delle aziende, al fine di attirare più investitori in Europa e creare più posti di lavoro e piani per rivitalizzare l’economia dello stato. FinCondry – Condirie Novel Italian Spa, ANPA e Interni marini, Relativo all’industria marittima, alla costruzione e riparazione di imbarcazioni, nonché all’espansione dei prodotti per la spedizione.

Il primo giorno di attività in Italia, Villa Dosal Ha incontrato il vicepresidente Cristiano Bazara al porto di Monbolcon Monfalcon Shipbuilding Fincondery, E con il Direttore delle Risorse Umane Palo DosiMani della stessa azienda, Già firmata una lettera per la costruzione di un cantiere navale nello Yucatan Con un investimento di 150 milioni di dollari, il porto di Progresso Heights è in fase di ampliamento e ammodernamento.

E poi sempre dentro MonbalconIl Governatore ha tenuto un incontro con Francesco Pavli, Direttore del soffitto della società e riunioni ANPA, Azienda dedicata alla produzione e installazione di prodotti dedicati al settore navale e delle costruzioni. Continua Nella città italiana di Portonோn, Il governatore ha incontrato anche i dirigenti della società Lino Cessa e Pierlucci Pattini Interni marini Ha anche visitato la divisione manifatturiera delle aree pubbliche e pubbliche per la crociera dell’azienda in città.

Sia l’ANPA che il Marine Inland fanno parte della catena del valore del settore, quindi una volta che Fincondery si è stabilita nello Yucatan Saranno una delle aziende che possono venire nello stato per fornire più posti di lavoro allo Yucatan.

Visita i cantieri navali

Come riportato, questo viaggio di lavoro non è solo un ritorno ai piani pre-epidemia, ma anche un punto di partenza, con lezioni ed esperienze lasciate da mesi di inattività. Esplora nuovi modelli di investimento in linea con la nuova era post-epidemia Fai un passo avanti con i progressi della scienza e della tecnologia per vedere il futuro e le esigenze che sono sorte.

Tra i progetti da potenziare nei prossimi giorni ci sono progetti di investimento nelle aree delle infrastrutture portualiCostruzione di un cantiere navale nel porto di Progresso Dalla società italiana Fincantieri. Allo stesso modo, ci sono piani per espandere queste funzioni nel settore delle cabine per includere l’uso sanitario per le navi da crociera e soluzioni di spedizione per le attrezzature interne.

Per questo scopo, Villa Dosal Si reca al cantiere Fincondori di Monbolcon, dove conosce Cristiano Bazar e Paulo Doci. Il Governatore e Amministratori della Società Italiana Hanno affrontato questioni relative ai requisiti di lavoro utilizzati in varie parti dell’azienda E la grande opportunità che richiede Connetti la catena di produzione dello stato con i processi di cui l’azienda ha bisogno ora.

Come annunciato, Fincondori sta per realizzare un progetto nello Yucatan Progettazione e costruzione di un nuovo cantiere di riparazione, Cambio barca e manutenzione Nel porto di Progresso, la costruzione di due pilastri, con due importanti investimenti in America Latina, nella sua prima fase, è costata 150 milioni di dollari. È quindi molto importante visitare questo cantiere navale per conoscere i requisiti e le condizioni di costruzione e gestione.

Quindi, Villa Dosal Era anche all’ANPA di Monbolcon, dove venivano prodotti, assemblati e assemblati pannelli per una varietà di materiali di copertura, nonché l’installazione di strutture per porte, finestre e pareti di navi. Lì, il governatore è stato guidato attraverso le strutture e ha ricevuto una presentazione dettagliata da Francesco Paoli, direttore dei tetti e delle riunioni dell’azienda.

Continuando, Villa Dosal È stato a Marine Interiors nella città italiana di Porton, dove ha visitato la divisione di produzione di parti generali e pubbliche delle navi da crociera. Lì ha avuto un incontro con i dirigenti della società Lino Cessa e Pierlucci Pattini.

Marine Interiors è oggi uno dei principali produttori nel campo delle unità umide per la spedizione e la spedizione.. Fondata nel luglio 2014 per arricchire l’intero portafoglio prodotti del Gruppo Fincondori, integra la progettazione e la produzione della cabina nella sua progettazione e sviluppo. integra 20 anni di esperienza dall’ex Santoroza (acquistato il 5 maggio 2015) Costruzione e ristrutturazione di cabine con l’esperienza globale di Fincondori nella costruzione di barche e nella gestione del rimodellamento.

Dal 2016, Marine Interiors è entrata nel settore pubblico unendosi al team dedicato di Fincondery, affermando l’azienda come uno dei principali attori globali nel segmento delle soluzioni per le attrezzature per interni. A partire dal 2018, Marine Interiors offre soluzioni per cucine e aree di fornitura attraverso la recente fusione Synergy SRL. Tra i suoi prodotti e servizi: Navi, Imbarcazioni, Navi Militari, Mega Barche, Riparazioni e Modifiche Nave, Marittimo, Sistemi e Componenti, Servizi Post Vendita.

Con questa prima fase della carriera del Governatore, l’obiettivo è riprendere la pubblicità dello Yucatan davanti a grandi aziende nazionali ed estere e portare avanti la ristrutturazione economica per creare più posti di lavoro e migliorare gli standard di vita delle famiglie dello Yukatan.

In questa prima fase del processo, Sono andati con il governatore Sottosegretario agli Investimenti, allo Sviluppo Economico e alle Finanze Segretario per lo Sviluppo Economico, Gerardo Dias de Jawala e Mauricio Semara Leal, Segretario per la ricerca, l’innovazione e l’istruzione superiore.

MGI