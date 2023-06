Calcio ora Mauro Icardi Un netto contrasto con il suo basso personale, sigillato nel fuoco Voci di crisi coniugale e infedeltà con Wanda Nara Di recente Cande è stato al Lecce. Tuttavia, il calciatore ha avuto una grande stagione in Turchia GalatasaraySuscitando l’interesse di altri club.

Mauro Icardi condivide una foto dal letto con Wanda Nara dopo le voci divise: “Buongiorno” Attraverso il suo account Instagram, Mauro Icardi ha condiviso una foto dal letto con Wanda Nara, e in pochi minuti le reti sono esplose.

Questo mercoledì Icardi è arrivato nel paese con le sue figlie. Isabella E FrancescaRicevuto all’aeroporto di Ezeiza da Niente nara. L’imprenditrice ha stretto un ottimo accordo con il calciatore, che ha nuovamente suscitato ogni tipo di voce. Vale la pena ricordare che i media sono i suoi rappresentanti.

Pochi giorni fa, il 30enne attaccante ha ammesso di sentirsi a suo agio per via degli anni trascorsi a difendere i colori dell’Italia. Samp e Inter. Allo stesso modo, insieme a Wanda, possiedono proprietà in città Milanoche posto L’ospite di “MasterChef” lo elogia molto.

Tutti questi problemi possono far pendere la bilancia a favore RomaChi cercherà di acquisire i servizi dell’attaccante uscente? Campione in Turchia.

Mauro Icardi potrebbe andare a giocare in Italia: cosa succederà a Vanda Nara?

Attualmente Rosarino possiede la carta Paris Saint-GermainIl titolare del suo pass si è trasferito alla squadra turca nella stagione 2022/23 Nessuna opzione di acquisto. In altre parole, deve rientrare in Francia il primo luglio, ma si sa Icardi non ha posto in squadra.

Se l’offerta viene fatta, accelererà la vendita in futuro 8 milioni di euro Un club guidato da José Mourinho -Perso in finale di UEFA Europa League contro il Siviglia- Posti in tavola.

I numeri di Mauro Icardi al Galatasaray

Per tutta la stagione 2022/23, tra Superlega, Coppa ed Europee, Mauro Icardi Ha contribuito 23 gol e 8 assist in 26 partite giocate.