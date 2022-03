Mauro si unisce a Piccini Smy Hotels per rafforzare la propria presenza in Italia

Hotel Smy Ha fissato un obiettivo di Può raggiungere 40 hotel in quattro anni, ristrutturando così il proprio team e rafforzandosi in mercati chiave come l’Italia. Per continuare a crescere in Italia, Ovidio AndreaPresidente della Società di Gestione, firmato Sforzo congiunto Mauro Piccini per il nuovo Smy Italia, inoltre Il partner sarà l’amministratore delegato.