McClanahan ha ottenuto 9 vittorie nella vittoria per 4-1 dei Rays sui Red Sox

Shane McClanahan ha lanciato sei inning da cinque successi per guidare i Majors con la loro nona vittoria, ei Rays hanno finalmente trovato un muro che i Red Sox non potevano scavalcare nella vittoria per 4-1 di Tampa Bay su Boston lunedì.

In una piovosa inversione di tendenza di venerdì, i Rays hanno battuto Boston per la terza partita consecutiva e la settima volta in otto tentativi quest’anno. Sommano fino a 43 vittorie in questa campagna; Il loro concorrente più vicino nei principali campionati è il Baltimore Orioles, il loro rivale dell’American League East, con 37 vittorie.

Dopo aver visto i Red Sox rubare Luke Raley e Francisco Mejia all’inizio, Tampa Bay ha segnato tre punti nel quinto per aprire le marcature. Kiké Hernández ha catturato il drive di 398 piedi di Raley oltre il muro del bullpen nel campo destro nel secondo inning. Ma Raleigh ha iniziato il rally con una doppietta sul mostro verde.

Manuel Margot e Mejia hanno seguito con un singolo RBI e Josh Lowe ha guidato in un altro fuoricampo per un potenziale doppio gioco con le basi caricate.

Per i Rays, il cubano Yandy Diaz ha segnato 4-2 in un punto. Il dominicano Wanderer Franco 4-2, Manuel Margot 4-1 con un punto segnato e un RBI, Francisco Mejia 4-2 con un punto, Vidal Brogan 4-0. Il messicano Isaac Paredes 3-0.

Per i Red Sox, dominicano Rafael Devers 4-2, Pablo Reyes 2-0. Porto Rico Enrique Hernandez 4-0.