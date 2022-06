McClanahan ha segnato 10 gol mentre Rice ha battuto i Pirates 4-2

Shane McClanahan ha segnato 10 punti in sette punti, Tampa Bay è uscito settimo in tre round guidato da una decisione inversa e la Rice ha completato una spazzata di tre partite con una vittoria per 4-2 sui Pittsburgh Pirates domenica.

McClanahan (8-3) ha concesso quattro punti e 10 colpi, portando i migliori battitori della lega a 1,77 e guidando la Major League con 123 vittorie.

Rays ha ottenuto un 4-1 al settimo posto sui singoli Ji-Man Choi RBI e Josh Lowe e Isaac Paredes RBI davanti ad Anthony Banda, che ha sostituito Tyler Pedy (0-1) con un run back.

Sembrava che il tempo fosse finito con 1-1 rimanente quando Randy Arrozarina è stato espulso per aver tentato di rubare la seconda base. La chiamata del secondo arbitro Dan Merzel è stata annullata quando il replay del video ha mostrato che Diego Castillo non aveva chiamato.

Paredes è andato 3 su 3 con la passeggiata e 10 su 15 nelle ultime quattro partite.

Per Reyes, il domenicano Vidal Brogan 3-0 con RBI, Ander Franco 5-1, Francisco Mejia 4-0. Il messicano Isaac Paredes 3-3 con la produzione. Il colombiano Harold Ramirez 2-1. Il cubano Randy Arrosarina 5-0 in un inning e Yandy Diaz 5-2.

Per i pirati, venezuelano Diego Castillo 4-0. Il domenicano O’Neill Cruz 1-0.