McCullers consente fino a 5 round in casa in una partita del campionato del mondo

Lance McCullers, Jr. non voleva nemmeno guardare. Ho visto abbastanza.

Rhys Hoskins aveva appena chiamato la diapositiva McCullers. La serie di vittorie si è conclusa nelle panchine del campo di sinistra ei Phillies hanno segnato il loro quinto terreno di casa nella maggior parte degli inning.

Questi cinque sciocchi rappresentarono uno degli inizi più disastrosi nella storia dei Campionati Mondiali.

Solo dopo aver esitato gli Astros hanno lanciato un’occhiata alla mano destra per vedere se la palla era passata oltre la recinzione. Non è necessario.

Bryce Harper, Alec Bohm, Brandon Marsh e Kyle Schwarber hanno tutti aggiunto un fuoricampo, che insieme ha inviato la palla a 600 metri dalla curva a destra del 29enne. Philadelphia ha schiacciato Houston 7-0 per avanzare 2-1 nelle World Series.

Cinque anni dopo aver vinto la terza partita del Fall Classic contro i Los Angeles Dodgers, i McCullers subirono una grave sconfitta. Nessun giocatore di bocce ha mai concesso cinque fuoricampo in una partita di post-stagione, per non parlare di una partita del campionato del mondo.

Qualcosa ha permesso loro di indovinare i campi?

La speculazione è iniziata poco dopo che Harper ha colpito un tiro in due fasi nel primo tempo. Trova uno slider e lancia la palla a 402 piedi dal tabellone di casa ai posti nel campo centrale destro.

McCullers si voltò e saltò su per la collina, senza nemmeno aspettare che la palla atterrasse.

Harper ha consegnato qualcosa a Nick Castellanos e ha indicato il petto del suo compagno di squadra dopo aver calpestato il tabellone della casa.

Ha gridato “Boomer!” Prima di parlare brevemente con Bom, che era nel cerchio sul ponte della nave.

“Penso che fosse solo una conversazione generale, ho solo cercato di ottenere quante più informazioni possibili e abbiamo cercato di ottenere le migliori transizioni possibili”, ha detto Harper.

Bohm ha guidato il secondo tempo con una gara casalinga di 1.000 volte nella storia del campionato del mondo. Accendi un tuffatore e metti la palla nelle tribune del campo di sinistra, a 100 metri di distanza.

Dopo tredici lanci, Marsh ha trovato un cursore bloccato. La palla ha tagliato 358 piedi questa volta, scansionando a malapena il muro tra il centrocampo destro, e ha schivato il guanto di sfida di Ty Conner, 10 anni, prima di tornare in campo.

La gara principale è stata convalidata dopo una revisione video.

Schwarber ha iniziato il quinto inning con il più grande dei rettili. Di fronte a un cambio di ritmo, ha colpito la palla a 443 piedi, dietro la recinzione centrale del campo.

McCullers si accovacciò, si voltò e guardò a malapena la palla cadere, sorpreso dalla sua incredulità.

L’allenatore del lancio della palla Bill Murphy ha visitato il tumulo. Cinque tiri dopo, Hoskins colpì una diapositiva e colpì una palla di 374 piedi nelle tribune del campo sinistro. McCullers è stato un ritiro in ritardo 7-0.

“Penso che abbiamo una buona strategia”, ha detto Harper. “Ne abbiamo parlato prima della partita e abbiamo provato ad attaccarlo presto e spesso. È molto bravo. È davvero un ottimo lanciatore nel post-stagione”.