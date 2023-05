McCutchen accende una raffica di fuoricampo da record; I pirati hanno battuto i marinai 11-6

Andrew McCutcheon ha aperto una partita con il suo 21esimo fuoricampo in carriera, scatenando altri quattro run su George Kirby, ei Pittsburgh Pirates hanno raggiunto un record di franchigia con sette homer vincendo 11-6 venerdì. marinai.

I sette fuoricampo hanno più che raddoppiato il precedente record dei Pirates in quella stagione (tre) e hanno segnato la terza volta dal 1901 che i Pirates hanno colpito sette battitori in una partita. Lo avevano già fatto nel 2003 e nel 1947, entrambe le volte contro il St. Louis.

Sul secondo tiro della partita, McCutchen ha segnato il suo ottavo fuoricampo della stagione. E quello era solo l’inizio per gli hacker.

Jack Suwinski ha giocato in multiplayer per la seconda volta in questa stagione, raggiungendo la posizione in campo di Kirby con due eliminati nel quinto inning e un tiro da solista al campo destro nel settimo.

Brian Reynolds ha chiuso con quattro RBI, tra cui una tripla, un RBI e il suo settimo fuoricampo, tutti sui suoi ultimi tre successi.

Carlos Santana, Cibrian Hayes e Tukubeta Marcano hanno aggiunto altri singoli.

Kirby (5-4) ha avuto il suo peggior inizio dell’anno, concedendo sette corse, di cui quattro fuoricampo.

Mitch Keeler (6-1) ha concesso sei run e sette hit in una partita che prevedeva otto strikeout.

Per i Pirates, il dominicano Santana è 5-1 con un punto segnato e un RBI. Il venezuelano Marcano 5-2 con un gol e ne ha realizzato uno.

Per i Mariners, il dominicano Julio Rodriguez segna 4-2 con un punto e tre RBI, Teoscar Hernandez 4-0. Il venezuelano Eugenio Suarez, 4-0.