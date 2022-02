McDonald’s guadagna slancio e chiude il 2021 con oltre il 30% in Spagna | comp

McDonald’s sta tornando sulla traiettoria di crescita della Spagna dopo l’impatto della pandemia sulle sue attività nel 2020. La società di ristoranti ha aumentato le sue entrate di oltre il 30% alla fine dello scorso anno, quando ha avviato l’apertura di 26 nuovi locali, ha confermato.

Ciò significa un ritorno a circa 1.000 milioni di vendite nel mercato spagnolo, tenendo conto sia dei suoi ristoranti che degli affiliati, che costituiscono la maggioranza nel modello che McDonald’s sta sviluppando nel paese. Inoltre, consente di avvicinarsi ai record precedenti per l’epidemia. Nel 2019, McDonald’s ha raggiunto un fatturato totale di 1.165 milioni, le vendite più alte della sua storia. Per diversi anni è rimasta intorno ai 1.100 milioni, a cui si è avvicinato nuovamente nel 2021 nonostante l’inizio dell’anno in cui persistessero le restrizioni legate al Covid-19 e la fine dell’anno segnata dalla variante omicron.

Hanno spiegato da McDonald’s che “nonostante il contesto dovuto al Covid-19, nel 2021 l’azienda è tornata progressivamente sulla strada della ripresa con una crescita di oltre il 30%”. E hanno aggiunto, “pur mantenendo lo stallo positivo, siamo ottimisti e speriamo di raggiungere i risultati degli anni precedenti, sperando di superarli”, e sono fiduciosi che l’epidemia resterà indietro una volta per tutte.

Nel suo caso, questo è stato sentito in modo importante, come nel settore alberghiero e della ristorazione nel suo complesso. Nel 2020, le sue vendite sono diminuite del 31% a 804 milioni di euro. Come mostrano i conti annuali della filiale spagnola, McDonald’s Restaurants, la sua rete è stata chiusa dal 14 marzo all’11 maggio, quando ha iniziato una riapertura graduale. Il fatturato dell’azienda, risultante dalle vendite dei suoi ristoranti e servizi agli affiliati, è sceso del 39% a 214,9 milioni. La situazione ha causato una perdita netta di 3,7 milioni dopo aver toccato un utile di 53 milioni nell’anno precedente. Si tratta della prima perdita netta in almeno 13 anni, periodo massimo per il quale è stata referenziata.

Nonostante tutto ciò, l’azienda ha continuato ad ampliare la propria presenza nel Paese. Il numero di stabilimenti ha raggiunto 534 nel 2020, con un aumento di sette stabilimenti rispetto all’anno precedente. Durante l’anno ha aperto 14 nuovi ristoranti, chiudendone altri sette a questo risultato.

Come spiegato da McDonald’s, nel corso del 2021 “l’impegno di investimento del Paese” è stato mantenuto, accelerando il tasso di apertura a 26 ristoranti. La rete è cresciuta fino a raggiungere un totale di 558 esercizi, battendo ancora una volta il proprio record e chiudendo l’anno con il maggior numero di ristoranti da quando ha aperto il suo primo ristorante a Madrid nel 1981.