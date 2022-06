McDonald’s include Bimbo come nuovo fornitore di pane

McDonald’s lei ha Bimbo Iberia come nuovo il fornitore per panini hamburger Spagna e Portogallo. Con questo accordo, l’azienda si rafforza Impegno per la qualità Fornendo il pane, ingrediente indispensabile nella preparazione degli hamburger.

gruppo di bimbe lui è Fornitore McDonald’s dal 1955 in 22 paesi In quattro continenti, e ora è anche in Spagna e Portogallo. Quindi il marchio alimentare è associato Panetteria Arista Iberiaentrambi responsabili della fornitura di pane alla catena di hamburger.

Bimbo produrrà la linea del pane di McDonald’s nello stabilimento di Puente Genil

La produzione avverrà presso lo stabilimento Bimbo di Ponte Genel a Cordova. La linea hamburger bun raccoglie tutta l’esperienza di Bimbo International, ed è così Tecnologia di produzione avanzata e sicurezza alimentare.

La fabbrica ha Tecnologia più efficiente dal punto di vista energetico, recuperando il calore residuo dal processo produttivo e incorporando motori ad alta efficienza e illuminazione a LED. Con queste modifiche di fabbrica, Bimbo è conforme Impegno per la sostenibilitàche è la cultura della responsabilità ambientale che condivide con McDonald’s.

Natalia Motta, Direttore Acquisti, Qualità e Sostenibilità di McDonald’sha annunciato: “E’ l’ennesimo esempio del nostro sostegno all’origine locale e Il nostro impegno per la qualità. Bimbo è un marchio che si trova nella maggior parte delle case spagnole e ora sarà anche nel nostro magazzino. Questa alleanza coincide anche con Un cambiamento nei processi di produzione e cottura del nostro hamburger più amatoCompreso il pane fresco.

McDonald’s ha aperto il suo primo ristorante in Spagna nel 1981 e da allora sceglie sempre fornitori che garantiscono i più alti standard di qualità. Nell’ambito della cultura aziendale, l’azienda instaura con i propri fornitori rapporti commerciali a lungo termine ed efficaci, che garantiscono la fornitura dei suoi principali prodotti. Attualmente Il 70% del volume di acquisto effettuato dall’azienda è di origine locale.

