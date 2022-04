MCU: “Venom 3” è già in corso con Tom Hardy e Andy Serkis | Cinema e televisione

celebrare CinemaCon Non solo le notizie che hanno fatto notizia in tutto il mondo ci lasciano: Bad Bunny è come un supercattivo Marvel. Una delle epiche di questo universo che ha fatto più parlare negli ultimi anni ha già il suo terzo capitolo in corso: veleno.

Come rivelato da Sony Pictures, la pre-produzione per il capitolo che chiuderà la trilogia è iniziata come continuazione degli eventi che si svolgono nell’universo Marvel con la certezza che Tom Hardy rimarrà il protagonista e Andy Serkis siederà in fondo. Presidente del Direttore (in sostituzione di Jeff Pinkner e Scott Rosenberg).

Al momento, la società non ha voluto entrare nel merito della divulgazione di nuovi dettagli su quello che sarà il Venom 3, che raccoglierà il testimone Venom Ci sarà Matanza. E se molti irriducibili mondo cinematografico Hanno perso le consegne digitali e ciò che sicuramente non mancherà è quell’intersezione con la storia globale dei supereroi.

Alla fine del secondo film possiamo vedere come Eddie Brock ha viaggiato nell’universo in cui Tom Holland interpreta Peter Parker. Questo è durato solo per poco tempo dopo Spiderman: No Way Home, tutto è tornato alla normalità.

Tuttavia, la scena post-crediti del film ha chiarito a tutti gli spettatori che una piccola parte del token esiste ancora in questa realtà, quindi tutto potrebbe presto cambiare.

La grande domanda ora è se Eddie Brock (Tom Hardy) ora vivrà nel suo mondo, in quello di Spidey o se salterà in un altro mondo, incluso quello in cui Spiderman è Andrew Garfield. Dovremo aspettare almeno due anni per vedere la nuova versione della saga nelle sale o che il trailer ci metta (o) fuori dubbio.

Veleno: Ci sarà un massacro È diventata la migliore apertura negli Stati Uniti dalla riapertura dei teatri. Il film di Tom Hardy e Woody Harrelson è stato presentato in anteprima in Spagna il 15 ottobre e ha conquistato il botteghino.