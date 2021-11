Media Distillery e Gracenote collaborano per fare un uso migliore della guida elettronica ai programmi

Il team di distillazione dei media Nielsen e Gracenote collaborano per migliorare l’utilizzo della guida elettronica ai programmi (EPG)

La nuova soluzione integrata migliora le esperienze di riproduzione e recupero

Amsterdam e Emeryville, California., 17 novembre 2021 /PRNewswire/– Distillazione dei mezzi, il principale fornitore di tecnologia di intelligenza artificiale che ti consente di vedere i contenuti video all’interno, e nota di benedizionePilastro delle soluzioni di contenuto per Nielsen (NYSE: NLSN), ha combinato le proprie tecnologie e set di dati per creare una soluzione potente che migliora l’utilità della guida elettronica ai programmi (EPG). Disponibile ora, questa offerta aiuta gli operatori di TV a pagamento, inclusi provider via cavo, satellitare, terrestre, IPTV, trasmissione in diretta e D2C, nonché emittenti, a fornire agli spettatori una migliore navigazione dei contenuti, riproduzione e funzionalità DVR grazie a routing e precisione migliorati. Registrati.

Le piattaforme televisive in genere trasmettono contenuti lineari agli orari di inizio indicati nel loro EPG. Tuttavia, i programmi di solito non si avviano all’ora esatta indicata dai relativi manuali elettronici dei programmi. Se il contenuto inizia più tardi di quanto specificato, gli spettatori sono costretti a guardare la fine dello spettacolo precedente o un’interruzione pubblicitaria. Se fosse prima, gli spettatori potrebbero perdere l’inizio del loro programma preferito. La nuova soluzione congiunta che sfrutta la tecnologia EPG Correction™ di Media DistilleryInsieme all’offerta di dati video globali leader del settore di Gracenote, offre ai fornitori di servizi TV l’accesso agli orari di inizio e fine più precisi per i programmi, fornendo un controllo migliore sui replay e sulle esperienze di visualizzazione.

Secondo uno studio di SKO1, la maggior parte dei programmi ripetuti e di recupero si verifica in genere tra 15 e 120 minuti dopo l’avvio del programma programmato. Pertanto, per una visualizzazione fluida, l’EPG deve includere elenchi di orari di inizio precisi il più rapidamente possibile. Con la nuova soluzione Media Distillery/Gracenote, gli orari di programmazione effettivi vengono aggiornati automaticamente nella directory quasi in tempo reale a vantaggio degli spettatori.

Oltre ad aumentare il coinvolgimento e il consumo degli spettatori sulle loro piattaforme, gli operatori beneficeranno dell’accesso a un’unica API. Ciò si traduce in una maggiore efficienza nei tempi e negli sforzi di gestione, nonché nelle risorse tecnologiche e ingegneristiche.

“Questa nuova soluzione di Media Distillery e Gracenote è stata introdotta sul mercato per un motivo principale: l’ovvia necessità di fornire tempi di inizio del programma reali negli ultimi modelli di scoperta dei contenuti”, ha affermato. Simon AdamsResponsabile prodotto Gracenote. “La tecnologia innovativa di Media Distillery integra naturalmente i migliori metadati di Gracenote e speriamo che questa collaborazione consentirà ai clienti esistenti e potenziali di fornire esperienze utente migliori”.

“Gli operatori di tutto il mondo stanno cercando di migliorare i loro servizi e l’esperienza degli abbonati, attraverso la tecnologia di Gracenote e Media Distillery”, ha affermato Rowland. “Collaborando a questa integrazione, stiamo aiutando i fornitori di servizi a farlo in modo più efficiente e a lanciarsi più velocemente”. Sars, CEO di Media Distillery. “Nel nostro settore, Gracenote è un nome familiare e un leader ampiamente riconosciuto e siamo entusiasti di questa partnership”.

L’approccio di Gracenote semplifica il processo di creazione e presentazione dei dati dei programmi a livello nazionale per aiutare i fornitori globali e locali a sfruttare i contenuti di intrattenimento più popolari e aumentare il coinvolgimento degli spettatori con i loro servizi. I dati video leader del settore di Gracenote Global coprono attualmente più di 85 paesi in tutto il mondo e 35 lingue.

La premiata Media Distillery utilizza la tecnologia Deep Content Understanding™ per identificare e contrassegnare automaticamente i media audiovisivi. Di conseguenza, i fornitori di servizi TV e video possono offrire esperienze altamente coinvolgenti. Il tempo che gli utenti trascorrono alla ricerca di contenuti è ridotto al minimo, mentre il tempo di condivisione e visualizzazione è massimizzato. Più di 30 milioni di famiglie in tutto il mondo godono di esperienze utente superiori grazie alla tecnologia Media Distillery, la cui base di clienti include importanti operatori come Telenet, NOS, VTR Chile e YouSee.

Gracenote è un pilastro delle soluzioni di contenuto di Nielsen, fornendo metadati di intrattenimento, definizioni di contenuto e offerte correlate ai principali creatori, distributori e piattaforme del mondo. La tecnologia di Gracenote consente funzionalità avanzate di esplorazione e scoperta dei contenuti, garantendo ai consumatori la possibilità di connettersi facilmente a programmi TV, film, musica e sport che amano, fornendo allo stesso tempo potenti analisi dei contenuti che semplificano le decisioni aziendali complesse. Maggiori informazioni su www.gracenote.com.

Informazioni su Media DistilleryMedia Distillery, con sede ad Amsterdam, è un leader riconosciuto nelle soluzioni di analisi video basate sull’intelligenza artificiale per l’industria dell’intrattenimento globale. La soluzione Deep Content Understanding™ basata su cloud fornisce un’analisi dei contenuti in tempo reale completamente automatizzata che consente alle emittenti e ai fornitori di pay-TV di migliorare il coinvolgimento degli spettatori attraverso una scoperta rapida e accurata dei contenuti e una migliore esperienza utente. La base di clienti di Media Distillery comprende i principali operatori ed emittenti di tutto il mondo, come Telenet, NOS, VTR Chile e YouSee, che offrono esperienze di visione ricche in oltre 30 milioni di case. www.mediadistillery.com

Informazioni su Nielsen

Nielsen plasma i media e i contenuti di tutto il mondo come leader globale nella misurazione, nei dati e nell’analisi dell’audience. Comprendendo le persone e i loro comportamenti attraverso canali e piattaforme, forniamo ai nostri clienti un’intelligenza indipendente e fruibile in modo che possano connettersi e interagire con il loro pubblico, ora e in futuro.

Nielsen Corporation (NYSE: NLSN), una società S&P 500, opera in tutto il mondo in più di 55 paesi. Scopri di più attraverso www.nielsen.com NS www.nielsen.com/investors Connettiti con noi tramite i social media.

1 SKO – “Dal vivo all’ultimo – 10 anni di visione ritardata”, settembre 2021 https://kijkonderzoek.nl/images/Brochures/VAN_LIVE_NAAR_LATER_-_SKO_Brochure_over_10_jaar_uitgesteld_kijken.pdf

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395066/Gracenote_A_Nielsen_Company_Logo.jpg