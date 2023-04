Media Killer, la nuova cupa serie asiatica arrivata su Netflix per risvegliare le paure più profonde

Un serial killer che sfrutta l’attenzione dei media sui suoi omicidi, manipolando le sue vittime, la polizia e i media.

Assassino multimediale (Imitazione assassina) è una nuova serie poliziesca taiwanese su Netflix, che promette di essere un successo nei prossimi giorni. Diretto da Henry Chang e Zhang Jung-chi, sotto la sceneggiatura di Miyuki Miyabi. La serie è interpretata da Wu Kang Ren nei panni di un pubblico ministero che dà la caccia al primo serial killer di Taiwan nella Taipei degli anni ’90.

La sua sinossi ufficiale afferma: “Quando un orribile caso di omicidio seriale si trasforma in una frenesia mediatica, un laborioso procuratore distrettuale deve trovare l’inafferrabile assassino prima che colpisca ancora”. Approfittando dell’attenzione dei media, l’assassino manipola tutti e trasforma i suoi orribili crimini in uno spettacolo.

Immagine caratteristica per Media Killer. (Netflix)

Come inizia la triste storia

della durata compresa tra 40 e 50 minuti, Assassino multimediale Si compone di 10 episodi e il primo mostra le strade di un giusto pubblico ministero, un giornalista testardo e un poliziotto maldestro che si intrecciano dopo la sconvolgente scoperta di una mano in un pacco regalo. Dopo aver esaminato un caso chiuso, Hsiao-Chi Kuo riceve una sinistra sorpresa. Successivamente, Lu Yen-chen indaga sulla misteriosa scomparsa di un’altra donna.

“C’è un serial killer là fuori”, “Forse qualcuno accanto a te è un serial killer”, “Non vedo l’ora, il gioco sta per iniziare. Giochiamo”, sono alcune delle frasi più agghiaccianti ascoltate in il trailer ufficiale

Un ritratto scioccante del “media killer” su Netflix. È stato presentato in anteprima il 31 marzo. (Netflix)

Gioco del gatto e del topo

Quando il killer medio si trasforma in un bullo seriale, ne consegue una specie di gioco del gatto e del topo, che si trasforma in una marcia ancora più grande quando il killer guadagna rapidamente fama in tutto il paese, prendendo in giro tutti.

In una dichiarazione di Netflix, il co-regista della serie Henri Chang ha dichiarato della serie: “Non vediamo l’ora di rappresentare più lati di ogni personaggio e i loro pensieri e riflessioni, all’interno di una narrazione intrigante. Anche se la storia inizia con il ‘male’ come sappiamo esso, c’è molto di più da aggirare. “Pensaci e lascialo andare.”

Kang Ren Wu è un famoso attore e modello taiwanese che interpreta il ruolo principale nella nuova serie Netflix, “The Media Assassin”. (Netflix)

Assassino multimediale È disponibile sul colosso dello streaming dal 31 marzo e, poche ore dopo la sua anteprima, è riuscito ad attirare l’attenzione di gran parte dei suoi abbonati, promettendo di entrare nella lista dei più visti.

