MediaMarkt lancia il suo primo spazio virtuale nel metaverso utilizzando NTT Data

MediaMarkt ha lanciato il suo primo spazio virtuale nel metaverso dai dati NTT digitali nel videogioco Fortnite di Epic Games, annunciata dalla serie.

“Isla MetaMarkt” è il primo spazio virtuale per mercato dei media Nel videogioco Fortnite, è il primo passo dell’azienda per entrare in nuovi canali virtuali dal metaverso. Il suo obiettivo principale è “raggiungere un pubblico giovane attraverso nuovi canali di riferimento per quel pubblico”, come affermato dall’azienda.

In questo spazio creato su Fortnite, la piattaforma di Epic Games, i giocatori di tutta la Spagna possono completare sfide e competere con altri giocatori in un mondo costruito attorno al marchio e ai prodotti MediaMarkt.

Il lancio di “Metamarket Island” è iniziato il 14 aprile e proseguirà fino al 24 dello stesso mese. I creatori di piattaforme come Twitch o YouTube si uniranno per giocare sull’isola dal vivo con le loro comunità nelle varie sfide create dal marchio.

Questa iniziativa è dovuta alla popolarità del videogioco Fortnite tra il pubblico giovane, in quanto ha “più di 350 milioni di utenti registrati” e “mantiene una media di 100.000 spettatori giornalieri su piattaforme come Twitch”, dove Fortnite è uno dei principali creatori di contenuti”, ha confermato.

“metaverse reinventerà il rapporto tra brand e clienti”

“La nostra visione a lungo termine è che il nuovo canale e i nuovi canali reinventeranno il rapporto tra marchi e clienti”, ha affermato Antonio Arribas, Head of New Business di MediaMarkt Iberia. “Ecco perché riteniamo che valga la pena iniziare a esplorare il suo potenziale per creare nuovi canali di comunicazione e nuovi modelli di business”.

Questa campagna è stata lanciata dalla società di trasformazione digitale NTT Data e Playoff Nations, agenzia specializzata nel settore dei giochi e delle nuove piattaforme di streaming digitale.

“Il metaverso non è una destinazione, ma un percorso evolutivo dal ‘digitale’ al ‘virtuale'”, afferma Fernando Lazaro, Direttore di Growthland, l’iniziativa di NTT per accompagnare marchi e aziende verso il metaverso.

“Definire una chiara strategia a lungo termine attraverso la comprensione del nuovo ecosistema porterà marchi come MediaMarkt e i loro clienti a ottenere il massimo dalla nuova rivoluzione tecnologica”, ha affermato.