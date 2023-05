MediaMarkt lo arrotonda sul suo sito Web e sborsa questa TV Samsung premium per oltre € 600

In particolare, ci riferiamo a Samsung QE65Q70B , un televisore premium da 65 pollici che ci permetterà di godere di immagini di qualità e realtà che non avremmo mai immaginato prima. Soprattutto, è il momento perfetto per resistere perché lo è Oltre 600 euro di sconto in Mediamarkt. Continua a leggere che ti diremo tutto ciò che ha da offrire e rimarrai sicuramente stupito.

In termini di qualità dell’immagine, bisogna solo dire che è impressionante. per lui Targa V.A Ha un mucchio di 30 bit E una profondità di colore di 10, per poter mostrare più di 1073 milioni di colori, portando fino a volume colore 100%. Insieme alla sua risoluzione 4K e tablet QLEDHa una frequenza di aggiornamento nativa di 100 Hz. Non manca nemmeno il motore Processore Quantum 4K, è specializzato nel ridimensionamento di immagini a bassa risoluzione come DVD, Blu-Ray e contenuti in streaming. Inoltre, offre supporto per HDR, HLG e HDR10+ insieme alle modalità cinema e movie maker.

Ora parleremo del suono, poiché questo televisore ha due altoparlanti con una potenza totale di 20 watt con supporto per Dolby Digital Plus. Ha anche la tecnologia Sinfonia Q, basato sul tracciamento degli oggetti e sulla crescente armonia. Certo, siamo veri appassionati di cinema e niente è meglio che completarlo Buona soundbar.

Include anche il sistema operativo Tzen 6.5, che si distingue per la sua fluidità e per avere un ampio negozio di applicazioni. Nel caso non fossimo convinti, possiamo sempre scegliere Usa un lettore multimediale basato su Android. Inoltre, dobbiamo evidenziare la presenza di Quattro HDMI 2.1con supporto per ARC, eARC, CEC, ALLM, HFR, VRR e HDCP in 2.3 e persino immagini In 4K e 120Hz.

Ottieni questo TV premium da Samsung e risparmia il 42%

Come abbiamo visto, Samsung QE65Q70B è una TV di fascia alta con la quale possiamo godere di una fantastica esperienza cinematografica. È dotato di tutti i tipi di tecnologie per ottenere risultati impressionanti.

E la parte migliore è il suo prezzo. Su MediaMarkt c’è un file Prezzo consigliato al pubblico di 1449 euro Ma ora puoi comprare A soli 829 euroche rappresenta uno sconto del 42% rispetto a a Il risparmio totale è di 620 euro.

Inoltre dispone di ca 900 recensionis sulla piattaforma dagli acquirenti. Questi ti danno il punteggio medio 4,4/5 stelle.