MediaMarkt sconta la TV OLED di Samsung di oltre 1.000 euro

In particolare, parleremo di Samsung QE55S95BATTXXC, una smart TV avanzata, che include tutte le tecnologie necessarie per goderci film e videogiochi come non avremmo mai immaginato prima. Sebbene sia un modello lanciato quest’anno, attualmente è possibile acquistarlo Oltre 1.000 euro di sconto. Continua a leggere perché è un’opportunità da non perdere.

Tutta la qualità Samsung di fascia alta

È la televisione eccellente , Qualcosa che possiamo apprezzare non appena lo vediamo, perché i suoi materiali da costruzione traboccano di qualità. progettarlo Laser sottile Lo rendono il televisore più sottile dell’azienda coreana, con bordi quasi impercettibili e un supporto centrale a forma di “L”. Supporta anche il montaggio a parete, tramite staffe VESA.

È ora di parlare del pannello, uno dei suoi punti di forza, in quanto è responsabile della combinazione della tecnologia Quantum Dots con OLED per ottenere una scala cromatica più piena, accompagnata da una luminosità massima devastante, 1500 netti. Hai Taglia 55 pollici-Ideale per tutti i tipi di stanze, alta risoluzione Ultra HD 4K Goditi l’HD come mai prima d’ora.