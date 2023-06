MediaTek e Nvidia stanno lavorando insieme per integrare l’intelligenza artificiale e i giochi nelle auto del futuro

MediaTek ha annunciato una partnership con Nvidia che consentirà a entrambe le società di collaborare allo sviluppo di soluzioni di cabina di nuova generazione basate su Programmazione Alimentato dall’intelligenza artificiale (AI).

Attraverso questa collaborazione, MediaTek svilupperà SoC per auto (Systems-On-Chip), Che integrerà il nuovo chip GPU NVIDIA con NVIDIA AI e grafica IP. I chipset sono collegati utilizzando una tecnologia di interconnessione chiplet ultraveloce e coerente.

inoltre, Le soluzioni smart cabinet di MediaTek funzioneranno con le tecnologie software NVIDIA DRIVE OS, DRIVE IX, CUDA e TensorRT.ampliando così le funzionalità disponibili in cabina con le ultime funzionalità di grafica, intelligenza artificiale, sicurezza e protezione.

In un comunicato, l’azienda taiwanese lo ha indicato Il mercato totale disponibile per il SoC di infotainment E il quadro strumenti utilizzato all’interno dei veicoli raggiungerà fino a 12 miliardi di dollari nel 2023secondo i dati di Gartner.

MediaTek prevede di utilizzare l’esperienza di Nvidia in AI, cloud, tecnologia grafica e Programmazioneper migliorare le capacità della sua piattaforma completa Dimensity Auto, con connettività ad alta velocità, intrattenimento e l’intero ecosistema Android.

Nvidia si unisce al club dei miliardi di dollari

Nvidia è entrata a far parte dell’esclusivo club delle società statunitensi con una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione, poiché la società diventa un nuovo obiettivo per gli investitori che cercano di incassare la febbre dell’intelligenza artificiale.

proprio l’anno scorso, Il prezzo dei titoli dei produttori di GPU è aumentato del 179%.. Si prevede che i componenti sviluppati da Nvidia occupino una nicchia nell’uso e nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

all’inizio dell’anno, imposto dal governo degli Stati Uniti Nuovi requisiti di licenza per l’esportazione in Cina e Russia Dei due chip principali utilizzati (A100 e H100) per il lavoro AI, entrambi sviluppati da Nvidia.

Altre società che attualmente elencano una valutazione di oltre $ 1 trilione includono Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon.com.