MediaTek vuole realizzare i chip AI Arm da 3 nm di TSMC

Ora ci troviamo in questa strana situazione in cui tutto ciò che vediamo è diretto e focalizzato sull’intelligenza artificiale. Non smettiamo mai di vedere notizie, dispositivi, applicazioni o tecnologie in cui l’intelligenza artificiale è la ragione principale della loro esistenza o un’aggiunta ad essi. Non c’è da meravigliarsi che questo sia il settore di maggior interesse attualmente e non sembra che scomparirà presto. È adesso MediaTek è un’azienda interessata alla creazione di chip per l’intelligenza artificiale Sfruttando la nota architettura Arm, questa volta utilizzando il costoso nodo TSMC da 3 nm.

In questi tempi in cui ci troviamo, qualsiasi azienda tecnologica deve impegnarsi nel settore dell’intelligenza artificiale se vuole attirare l’attenzione di clienti e investitori. Abbiamo potuto verificarlo attraverso Come sono aumentate le azioni? NVIDIA a causa dell’elevata domanda per la sua graficaCosì, Apple è scesa di diverse posizioni ed è risalita come azienda di maggior valore dopo aver annunciato l’arrivo delle funzioni di intelligenza artificiale. Non è un caso che tutto questo sia legato all’intelligenza artificiale, perché l’intero settore ne è interessato.

Tutte quelle aziende che non si impegnano in questo mondo perderanno una grande opportunità di crescita finché continuerà questo enorme “hype” attorno all’intelligenza artificiale. Oltre all’esempio di NVIDIA e al modo in cui si è sviluppata incredibilmente bene grazie all’intelligenza artificiale, altre aziende come Samsung hanno ottenuto un grande successo

+933% utile operativo nel primo trimestre 2024

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso grazie ai chip di intelligenza artificiale. Inoltre, a causa della crescente domanda di questi chip,

Samsung prevede di crescere 15 volte di più nel secondo trimestre del 2024.

Dopo aver visto questi risultati molto positivi, MediaTek non ha intenzione di perdere l’opportunità di crescere in termini di entrate, quindi ha iniziato a lavorare e creerà chip Arm utilizzando l’intelligenza artificiale. Questi sfrutteranno il nodo a 3 nm di TSMC introdotto alcuni mesi fa e che abbiamo visto in SoC simili Apple A18Pro.

Cerca di competere nel segmento di fascia media e entry-level del settore dell’intelligenza artificiale

Sfortunatamente non abbiamo dettagli sul chipset MediaTek per vedere di cosa sarà capace. Sapendo che utilizzano un processo moderno come 3nm, ci aspettiamo che siano potenti ed efficienti, qualcosa a cui siamo abituati se consideriamo i progressi che il marchio ha fatto con i suoi prodotti.

Chip dimensionali A cellulari.

Ricordiamo che solo pochi anni fa MediaTek non era in grado di competere al di fuori della fascia media, e negli ultimi anni ha affrontato e addirittura superato i migliori SoC di Qualcomm e Apple.

Ma questi non sono chipset dedicati per i telefoni cellulari, quindi l’ingresso di MediaTek in questo segmento dovrebbe essere un piacere per il segmento. Gamma medio-bassa e conveniente. Semplicemente non ci sarà Start-up Chi vuole acquistare chipset con un ottimo rapporto tra prestazioni e prezzo, ma anche grandi aziende come Google o Microsoft potrebbero diventare clienti. È quello che ci si aspetta La produzione di massa inizierà nel 2026.