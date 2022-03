Medina de Rioseco apre lo spazio di co-working per lo scambio di esperienze tra imprenditori

Il Area di lavoro È visto come un centro di formazione e co-working (co-working) per sviluppare un nuovo modo di formare e lavorare condividendo spazi e risorse, soprattutto rivolti ai nuovi imprenditori, fornendo loro un luogo dove lavorare senza bisogno di lavoro iniziale. relativo investimento.

È uno spazio aperto in cui gli utenti utilizzano Potrà condividere le sue esperienze con altri imprenditori e lavorare insieme in un ambiente piacevole in cui sono incoraggiate la collaborazione e la generazione di progetti innovativi. Saranno inoltre previsti almeno quattro orari di lavoro con i quali gli utenti potranno svolgere i propri compiti per avviare e sviluppare nuovi progetti imprenditoriali.

Lo spazio di co-working del comune, che è attualmente in fase di ristrutturazione e adattato per un nuovo uso, sarà situato in Lázaro Alonso n. 38 e disporrà delle necessarie attrezzature per ufficio. per sviluppare la sua attività:

. – Accesso a Internet e Wi-Fi.

. – Conversazione telefonica.

. Fotocopiatrice/stampante/scanner.

. – Una sala riunioni completamente attrezzata dove i membri del team di co-working possono ricevere clienti, tenere riunioni, ecc…

. Proiettore, schermo e lavagne.

. – Ripostiglio e magazzino.

. Illuminazione, acqua, riscaldamento e aria condizionata.

. Servizi igienici separati per genere.

Oltre a questi servizi ad uso condiviso, RioseCoworking è pensato anche come punto di incontro, hub per l’innovazione e lo sviluppo della Medina de Rioseco e della sua regione, promuovendo iniziative e progetti pubblici e privati ​​che creeranno attorno a queste nuove strutture un ecosistema collaborativo che stimoli l’economia attività nella regione. A tal fine, il consiglio comunale di Medina de Rioseco ha il supporto tecnico di AEICE, Clúster de Hábitat Eficiente, un gruppo imprenditoriale innovativo per sviluppare azioni che migliorano la competitività e la trasformazione del settore dell’habitat attraverso azioni strategiche innovative basate sulla collaborazione e sull’eccellenza aziendale .

Orari temporanei di interesse presso il municipio fino all’apertura prevista dello spazio: tutti i giovedì dalle 9:00 alle 14:00.

