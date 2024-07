Medvedev ha ammesso al giudice ciò che ha detto, che lo ha quasi privato del campionato di Wimbledon

Russi Daniele Medvedev (n. 5 del ranking ATP) è stato eliminato in semifinale Wimbledon Dopo la sua caduta in mano agli spagnoli Carlos Alcaraz (N. 3) per 7-6 (1), 3-6, 4-6 e 4-6. Ma prima di dire addio all’All England, è stato protagonista della polemica che era sulla bocca di tutti.

Quello che è successo? E in un momento chiave del primo set, l’arbitro Eva Aderaki ha notato una doppia punta sul campo Medvedev. Il russo, che non era d’accordo con la decisione, ha pronunciato parole insolite per la sentenza.

Daniil Medvedev e una nuova polemica a Wimbledon. Agenzia per la protezione ambientale

Dopo essersi consultati con il supervisore del torneo, si è deciso di emettere un avvertimento al giocatore di Mosca, senza alcun altro tipo di sanzione.

Ora più calmo e con un battito cardiaco più basso, Medvedev ha parlato di quanto accaduto: “Non so se sia un doppio smacco oppure no. Ho la sensazione di no. È stato un momento complicato. La storia è che tanto tempo fa, contro Marin Cilic al Roland Garros, ho perso ed ero in una situazione simile, poi mi è venuto in mente e ho pensato che mi avrebbe affrontato di nuovo”.

Infine, ha svelato il contenuto delle sue parole, che hanno suscitato grande interesse sui social: “Hai detto qualcosa in russo, che non era fastidioso, ma nemmeno esagerato, quindi ho ricevuto un avvertimento.”

