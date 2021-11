Medvedev, secondo uomo in ATP, sfiderà Rublev in una mostra a Città del Messico

Il tennista russo affronterà il connazionale il prossimo marzo all’Arena Ciudad de Mexico.

russo Daniel Medvedev, numero due della classifica ATPSfiderà il connazionale il 21 marzo 2022 Andrey RublevQuinto posto in classifica, in un match d’esibizione all’Arena Ciudad de México.

L’annuncio è arrivato giovedì in occasione della presentazione della prima edizione di “Tennis Showdown”, in programma a settembre con uno scontro tra Rublev e l’austriaco. Domenico Tim, che è stato annullato a causa di un infortunio al polso destro.

“Sono così entusiasta di suonare per la prima volta in Messico In una partita d’esibizione con il mio buon amico Andrey. “Giocheremo in modo competitivo e faremo un grande spettacolo”, ha detto. Medvedev In un video che è stato riprodotto durante la presentazione.

Daniil Medvedev sfiderà Rublev in un match d’esibizione al CDMX. Getty Images

scherma tra Medvedev, US Open Champion e finalista ATP, e Rublev Litigherai per un premio in denaro che gli organizzatori non hanno rivelato.

Medvedev giocherà prima RublevSettimane dopo l’Open messicano, ATP 500 Chi sarà uno dei personaggi dal 21 al 26 febbraio 2022 all’Acapulco Resort, nello stato di Guerrero.

Oltre a confrontare i russi, il “Tennis Showdown” Si svolgerà un’amichevole tra i messicani, Renata Zarazia e Juliana OlmosChi completa la bacheca.

nel 2020, Zarazu È diventata la prima messicana finora in questo secolo a partecipare al sorteggio finale del Roland Garros, la sua unica partecipazione al Grande Slam, mentre Olmos ha primeggiato nel doppio partecipando al torneo Finali WTA di Guadalajara.

“Per me è un piacere esserci “Tennis Showdown”. Sono grato che mi abbiano invitato a questo evento, è qualcosa di importante per me e per tutto il popolo messicano”. Renata Zarazia.

Gli organizzatori sperano che ci saranno fino a 18.000 fan all’Arena Ciudad de México, situata nel municipio di Azcapotzalco nella capitale messicana.