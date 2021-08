Megan Fox si unisce al cast di The Expendables 4, che riunirà il cinema d’azione più duro

I film sacrificabili sono stati presentati come a Un grande incontro o crossover dei personaggi più duri e famosi dei film d’azione. Dopo tre film, abbiamo visto Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson, Wesley Snipes, Harrison Ford, Antonio Banderas e, più recentemente, Ronda Rousey, una combattente di arti marziali miste. Il cast di questi film è pieno di volti noti.

Dopo la premiere di Los Mercenarios 4, abbiamo appreso molto poco della quarta puntata e siamo felici di annunciare che l’attesa è finita: The Mercenaries 4 è in lavorazione e includerà anche Megan Fox nel cast, come confermato da Lionsgate.

Megan Fox è diventata famosa con Transformers e altri film di Michael Bay, ma da allora non è stata coinvolta in molte grandi produzioni. L’attrice ha parlato di recente Il trattamento che ha ricevuto dai media e gli abusi pubblici che ha subito quando era una giovanissima attrice. Oltre ad essere sessuale nei suoi ruoli.

attualmente, Fox si unisce ai Los Mercenarios come uno dei membri più giovani del gruppo. Accanto a loro ne arrivano altri come Curtis “50 Cent” Jackson e Tony Jag (Ong Bak). Per quanto riguarda la direzione di Los Mercenarios 4, sarà responsabile di Scott Wu (Need for Speed ​​è un atto di coraggio). D’altra parte, i mercenari subiscono una perdita: Sembra che Terry Crews non tornerà in The Expendables 4 A causa di un disaccordo con il produttore Avi Lerner.

La data di uscita di Mercenaries 4 deve ancora essere determinata.