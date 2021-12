Melania Trump sfida gli NFT creando la sua piattaforma

Melania TrumpL’ex first lady degli Stati Uniti, è tornata alla ribalta lanciandosi in un mondo NFT. La modella slovena ha deciso di creare la propria insostituibile piattaforma di token in MelaniaTrump.com, che contiene un solo lotto in asta.

Il primo lavoro di Melania si chiama Vedendo Melania, un acquerello dell’artista francese Marc Antoine Colonne. Come suggerisce il nome, questo dipinto mostra gli occhi di Melania Trump, tutti blu e misti.





Inoltre, questo acquerello completamente originale è accompagnato da un audio della stessa ex First Lady statunitense che spiega il significato di quest’opera. “La mia visione è: guardo avanti con ispirazione, forza e coraggio”, dice.

L’asta si terrà l’11 gennaio melaniatrump.com

Questo pezzo unico sarà messo all’asta l’11 gennaio. Anche se non sarà l’unico in cui puoi anche fare offerte su opere d’arte fisiche e un accessorio unico. La piattaforma NFT di Melania Trump dovrebbe aggiungere regolarmente nuovi pezzi di arte digitale.

Asta che aiuterà i bambini negli orfanotrofi

Prezzo di partenza per Vedendo Melania È di SOL, la criptovaluta che fa parte della piattaforma blockchain di Solana. Quindi, secondo il sito Web, ha un prezzo base di $ 181,84.

“Sono orgoglioso di annunciare il mio ultimo impegno in NFT, che incarna la mia passione per le arti e sosterrà il mio continuo impegno per i bambini attraverso la mia iniziativa. È meglioLo ha detto in una nota la moglie dell’ex presidente Donald Trump.





In questo modo, una parte dei fondi raccolti attraverso la visione di Melania “aiuterà i bambini che crescono negli orfanotrofi attraverso l’empowerment economico e un maggiore accesso alle risorse necessarie per eccellere nei campi della tecnologia dell’informazione e della tecnologia”.