(EFE) – Il Perù ha sbalordito Melgar con una vittoria per 3-1 sulla capolista del Gruppo B, il Racing Club of Argentina, in un duello nel terzo appuntamento della Copa América ed è salito al primo posto nella loro regione.

La stella rossonera Luis Eberico è stato l’eroe principale della partita, segnando due gol per dare la vittoria alla sua squadra, insieme al capitano Bernardo Cuesta che ha segnato anche un altro gol ed è diventato il capocannoniere del torneo.

Con questo risultato, la squadra di Arequipa raccoglie sei punti a seguito di due vittorie consecutive, dopo aver sconfitto il River Plate dall’Uruguay il 13 aprile.

La corsa a Melgar è caduta nella terra del Perù, in Sud America. CONMEBO

La Città Bianca ha accolto nel suo stadio, a 2.300 metri di altitudine, gli argentini con l’illusione di continuare la loro buona marcia nel torneo e ha raggiunto il loro obiettivo con una vittoria schiacciante sulla capolista del campionato locale argentino.

Il primo gol di giornata arriva al 21′ grazie a un colpo di testa da centro area di Iberico su passaggio della fascia destra di Christian Bordachar.

Al 33′ l’arbitro Delio Rodriguez ha assegnato un rigore che avrebbe potuto regalare al Racing il gol del pareggio dopo un fallo in area di Lionel Galliano su Fabricio Dominguez, ma l’attaccante ospite Javier Correa non è riuscito con un tiro alto sulla porta di Melgar.

Il secondo tempo si apre con un’altra rete del centrocampista Iberico, che al 52′ segna con un destro da centro area grazie all’aiuto del capitano del Misti Bernardo Cuesta.

Nello specifico, è stato l’attaccante rossonero Cuesta a segnare il terzo gol di giornata tirando da centro area direttamente nella porta di Gaston Gomez, al 73′ della partita dopo un passaggio decisivo di Jean-Pierre Archembeo.

Dopo aver sfondato gli ultimi minuti del tabellone, Racing ha segnato il suo unico gol, quando Javier Correa ha colpito la fascia destra della rete peruviana.

Martedì prossimo, 3 maggio, Melgar affronterà nuovamente il River Plate dell’Uruguay, che in precedenza aveva vinto 1-0, e il Racing affronterà il brasiliano Cuiaba.