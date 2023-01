Melia riconosciuta come Top Employer in Spagna, Messico, Repubblica Dominicana, Italia e Germania – RRHH Press

Brutta copia. Melia Hotel International ha rivalutato la sua posizione come Principale datore di lavoro in Spagna, Messico e Repubblica Dominicanae ha aggiunto i mercati a questo riconoscimento Germania e ItaliaConsolidandosi come una delle migliori aziende operanti nel settore turistico

Il certificato Best Employers, che riconosce le aziende che dimostrano le migliori pratiche nella gestione dei talenti, riconosce Meliá Hotels International come una delle aziende che contribuiscono maggiormente all’eccellenza dell’ambiente di lavoro in Spagna, Messico e Repubblica Dominicana per il secondo anno consecutivo. , e per la prima volta in Germania e in Italia.





La società sottolinea che l’importo Questi cinque paesi certificati rappresentano il 50% della forza lavoro Tutta la squadra.

Il programma Top Employers Institute certifica i principali datori di lavoro in 123 paesi. Sondaggio sulle migliori pratiche delle risorse umaneAnalisi di varie variabili legate alla gestione delle risorse umane, in cui Melia è particolarmente prominente in aree come la formazione, l’impegno, l’etica e l’integrità, i valori e la gestione del cambiamento.

Gabriele Scorerdisse l’amministratore delegato dell’hotel “Questo certificato rappresenta il più grande riconoscimento esterno dell’impegno di Melia nei confronti del nostro team umano ed è uno stimolo a continuare a lavorare in un momento importante in cui dobbiamo promuovere il turismo come settore di lavoro attrattivo”.