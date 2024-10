Melilla stabilisce alleanze chiave in TTG Travel Experience in Italia

Ente per il turismo lo ha annunciato Melilla da cui partecipare Mercoledì In Esperienza di viaggio TTGLa più importante fiera del turismo professionale Italia. Questo evento si è tenuto a RiminiAffascinante 55.000 visitatoriLa quinta si è consolidata come la mostra più rilevante Europa.

Partecipazione di Melilla alla fiera del turismo

Ente per il Turismo, in collaborazione con DurespanaHa seguito la sua tabella di marcia partecipando alle fiere più importanti del settore. Il suo scopo è farlo sapere Peculiarità E Attraente Quella città Melilla Per il pubblico internazionale.

Rapporti con tour operator italiani

Durante questi tre giorni, la squadra Melilla Avrai la possibilità di accedere a Internet Tour operator italiani. Inoltre, ci si aspetta che i rapporti con gli altri si rafforzino Attrazioni turistiche nazionali Partecipante anche a questo evento internazionale.

Le relazioni turistiche nel programma

Partecipazione a questo Esperienza di viaggio TTG Rappresenta una grande opportunità Melilla Posizionarsi nel mercato turistico europeo. I collegamenti con altre destinazioni e operatori miglioreranno l’attrattiva della città e la sua offerta turistica.