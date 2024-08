Melissa Klug nega un incontro intimo con Christian Cueva su Airbnb, a seguito delle accuse di Pamela Lopez

Melissa Klug ha inviato una lettera certificata a Pamela Lopez | L’America oggi

A causa delle recenti dichiarazioni di Pamela Lopez, Melissa Klug Ha deciso di intraprendere un’azione legale contro di lei, dopo aver confermato l’esistenza di una presunta storia d’amore tra l’imprenditrice Chalaka e il calciatore.

In un’intervista con Medina Majali, Pamela Lopez ha rivelato che nel 2019 ha scoperto messaggi compromettenti tra Cueva e Kluge, in cui si scambiavano frasi come “Questa piccola cosa è mia” e “Ti adoro, amore mio”. Queste rivelazioni scatenarono una tempesta mediatica, con conseguenze legali.

Giovedì 22 agosto. Melissa Klug Invia una lettera certificata a Pamela López Chiedere la correzione pubblica delle affermazioni che considera diffamatorie e che erano contenute nel programma.Magaly TV La Firme’. L’imprenditrice di Chalaca ha spiegato che le dichiarazioni della Lopez lasciano intendere l’esistenza di una storia d’amore tra lei e Cueva, cosa che lei respinge categoricamente.

“Nell’intervista realizzata nel programma ‘Magaly TV La Firme’, specificatamente al minuto 29:44 e al minuto 32:35, lei, Mayra Pamela Lopez Solorzano, ha fatto affermazioni che non solo sono infondate, ma costituiscono anche “chiaramente diffamatorie”. Nella sua lettera documentaria.

Melissa Klug invia una lettera autenticata a Pamela Lopez dopo aver rivendicato una storia d’amore tra lei e Cueva. televisione americana.

All’interno dello stesso messaggio Melissa Klug Ha negato di aver avuto alcun incontro Cristiano Cueva Nell’a Airbnbcome suggerito Pamela López Durante l’intervista con la personalità dell’ATV.

“Hai menzionato un incontro tra me e Cristian Alberto Cueva Bravo su Airbnb, lasciando intendere che questo incontro fosse legato a una presunta infedeltà e che ci fossero state conversazioni compromettenti tra te e tuo marito. È chiaro che queste accuse si sono rivelate veritiere completamente falso, incide gravemente “sul mio onore e sulla mia reputazione”.

Secondo la moglie dell’ex giocatore del Cienciano, dopo aver trovato messaggi espliciti al marito utilizzando la calaca, il calciatore le avrebbe raccontato che mesi dopo si sarebbe incontrato di nuovo con Kluge per parlare di quanto accaduto in un immobile affittato dall’app Airbnb.

Cueva potrebbe aver avuto diversi incontri con Klug durante gli incontri della squadra di calcio peruviana e anche a casa dell’attuale compagno del calciatore. Gesù benedica.

Melissa Klug nega qualsiasi incontro intimo con Christian Cueva su Airbnb, a seguito delle accuse di Pamela Lopez. televisione americana.

Pamela LópezEra chiaramente colpita mentre le parlava Medina MajaliHa fornito dettagli chiari sui messaggi trovati sui social network del marito. Secondo Lopez, queste chiacchierate con Klug rivelavano un livello di intimità difficile da ignorare. “Tutto sommato è stato molto emozionante, frasi come ‘Questa piccola cosa è mia’ e ‘Ti adoro, tesoro.’ha dichiarato Pamela.

La donna di Trujillo ha inoltre confermato che non si è trattato solo di lettere, ma che Cueva potrebbe aver avuto incontri con Kluge, al di fuori del suo ambiente professionale. Secondo Pamela questi incontri erano la prova decisiva che il rapporto tra loro non era solo di amicizia.

“Mi ha ammesso che si sarebbe allenato al Vidina, e nel mezzo di quei viaggi ha incontrato di nuovo Melissa Klug”, ha detto. Inoltre, Lopez ha suggerito che questi incontri siano avvenuti presso un Airbnb, in un momento in cui Melissa Klug aveva già una relazione con Italo Valcarcel.

Pamela Lopez conferma che Melissa Klug ha incontrato Christian Cueva su Airbnb: “Era con Italo Valcarcel”. (Foto di: Magaly TV La Firme)



Questo confronto pubblico ha suscitato notevoli polemiche e continuerà a suscitare conversazioni poiché entrambe le parti difendono le loro versioni degli eventi. Da parte sua, Melissa Klug È stata chiara nella sua posizione giuridica, poiché cerca di tutelare la sua immagine e reputazione da accuse che ritiene infondate.

accanto al suo lago, Cristiano Cueva Parla attraverso il suo account Instagram Ha negato di avere una storia d’amore con Kluge e ha affermato che la sua associazione con “La Blanca de Chucuito” è solo una di quelle relazioni. Amicizia. Inoltre, ha avvertito che prenderà misure legali per chiarire i fatti che sono stati pubblicati in modo errato nei giorni scorsi.

“Come ho detto ieri, tutti i fatti non adeguatamente raccontati o non accaduti verranno esposti alle autorità, compreso il mio rapporto, che è puramente di amicizia, con la signora Klug.Ha scritto Cueva, negando qualsiasi tipo di relazione romantica con l’imprenditrice.