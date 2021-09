Melissa Loza spiega che la riconciliazione con la sorella Tifa non era prevista: “Il tempo di Dio è compiuto”

Melissa Loza parla della sua riconciliazione con Teva Loza. (Foto: Instagram / America TV)

Melissa Loza ha spiegato che la sua riconciliazione con sua sorella, Tifa, non era prevista. Come accennato, i modelli sono diventati amici nel bel mezzo della trasmissione This Is the War dopo la loro separazione di sei anni.

Il membro veterano del reality show ha detto che “i tempi di Dio sono perfetti” e che è elettrizzata da quello che è successo nello show.

Sono davvero emozionato e felice di essere arrivato al cuore delle persone. Non è stato intenzionale, è stato qualcosa che non era stato pianificato, tutto il tempo di Dio Lavora sempre in circostanze misteriose e grazie a Dio è riuscito ad assorbire tutto.Melissa ha notato oggi in America.

“Non doveva essere ieri o domani, era nel momento in cui ha deciso che sarebbe stato. È ora di pensare, la vita è così breve ed effimera”Disse la madre di due figlie.

Da parte sua, Tepha ha evidenziato in América Espectáculos che sa che tutto è un processo, ma si sente molto emozionata dal fatto che entrambi si siano mossi per riconciliarsi.

“Ho molte emozioni contrastanti, felicità, mi sento bene, tranquillità, emozione, incredibile, tutto è un processo. Vediamo come va, qui scorre molto bene”, Egli ha detto.