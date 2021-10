Membri di F1 Medical Car, in calo a causa del COVID-19!

Il Formula 1 Avrà un team medico diverso in Gran Premio di Turchia Questo fine settimana, dopo che i piloti regolari sono risultati positivi al COVID-19.

Autista L’allenatore medico Alan van der Merwe e il dottor Ian Roberts Hanno lavorato insieme per molti anni, il più famoso dei quali è il ruolo che hanno svolto nell’aiutare Romain Grosjean a fuggire da lui Incidente al Gran Premio del Bahrain dall’anno scorso.

Ma durante i test pre-evento prima di recarsi a Istanbul, entrambi sono risultati positivi al COVID-19.

Una dichiarazione rilasciata dalla FIA ha confermato che la loro diagnosi significa che non saranno in grado di svolgere le loro normali funzioni.

“[Ambos] Un portavoce della FIA ha dichiarato: “Test positivo al COVID-19 prima del viaggio, quindi è in autoisolamento e non parteciperà al Gran Premio di Formula 1 di Turchia 2021”. per il Mondiale. Formula Ee Bruno CoreaIl rappresentante medico, dott. Bruno Franceschini, Dritto “.

Se van der Merwe e Roberts si riprenderanno rapidamente, potrebbero tornare per la prossima gara ad Austin alla fine di questo mese.

La F1 ha condotto un massiccio programma di test per rilevare il coronavirus come parte di Protocolli introdotti prima della stagione 2020 posticipata Per garantire il proseguimento delle gare.

Tutti gli individui che desiderano partecipare alle gare sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 prima del viaggio, nonché ad altri controlli durante ogni fine settimana del Gran Premio per garantire che non trasmettano il virus se lo contraggono.

Fino ad ora , F1 È stato in grado di contenere qualsiasi grave epidemia sul ring, intraprendendo azioni rapide per garantire che se qualcuno fosse risultato positivo, tutti i contatti stretti sarebbero stati isolati.

Van der Merwe è un ex campione britannico di F3 che è stato collaudatore part-time per il team BAR F1. Dopo aver gareggiato nel GP di A1 e nelle auto sportive, dal 2009 è il pilota ufficiale della vettura medica.

Roberts guida la Medical Car nel suo ruolo di Coordinatore del soccorso medico di Formula 1, posizione che ha ricoperto nel 2013. In precedenza era stato Chief Medical Officer a Silverstone e quindi ha svolto questo ruolo anche al Gran Premio di Gran Bretagna in numerose occasioni.

