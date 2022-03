Memorie di Andy Warhol, le docuserie che svelano i segreti dell’artista

Il Sguardo più intimo di vita e di lavoro L’artista Andy WarholLegacies in formato serie di documentari per la piattaforma Netflix. Esplorazione del file di produzione Gli eventi che hanno segnato la sua vita attraverso le stagioni Memorie di Andy Warhol.

Serie di documentari diviso in sei parti, Si basa su Il più intimo del suo diarioÈ stato pubblicato dopo la sua morte inaspettata. seriale che Parte della sua infanzia a PittsburghIncredibilmente andare durante il viaggio Varie Warhol e la sua capacità di muoversi tra Controlli e movimenti da artista.

Negli anni il carattere del padre “pop Art” Ha influenzato l’arte moderna attraverso il suo straordinario lavoro; Alcuni li lodano, altri li odiano. Era Warhol Regista, montatore, produttore televisivo, sceneggiatore, celebrità e molto altro. Una meravigliosa impronta nel mondo La cultura pop e l’arte che prevalgono oggi.

Ma al di là della sua eredità artistica e la sua travolgente fama, Il Creatore nascose gelosamente la sua vita personale. Le memorie di Andy Warhol rivelano l’essere umano Che poche persone sanno a cui rivelare le sue complessità Nelle tue stesse parole.

Immagine: Netflix.

Usa spesso la sua voce attraverso Uso di tecniche di intelligencesintetico avanzato Testimonianze di chi con lui ha lavorato, creato e giocatoLa produzione offre un viaggio dettagliato attraverso cosa Non si sa molto della sua vita.

Tra celebrità e amanti

La serie di documentari mostra come Lo splendore accompagna Warhol Nei momenti migliori della sua carriera. L’artista ha vissuto con Una meravigliosa generazione di attori, cantanti e altri creatori In un momento in cui hanno lasciato il segno.

Immagine: Netflix.

il tuo rapporto con Il mondo che ha costruito negli anni Raffigura anche i personaggi più famosi di quegli anni Collaborazioni con artisti come Jean-Michel Basquiat, Lo ha portato ad essere sempre sulla scena.

Anche se sembrava aperto in molti modi, Warhol sapeva come proteggere il suo grande amore. Nelle puntate dei documentari vediamo come Almeno due uomini importanti Riempito d’amore la vita dell’artista, I risultati furono drastici.

nella parte posteriore di Memorie di Andy Warhol è la produzione esecutiva di Diretto da Murphy, Dan Brown, Josh Brown, Stacy Reese, Stanley Buchthal e Rossi.

