Memphis è già vicina al suo primo titolo

Memphis Depay Non ha giocato nemmeno un’ora con la maglia del Corinthians, ma ha già lasciato dietro di sé i dettagli della qualità che ne deriva. Alla première a Coppa Sudamericanadato energia In esso La nuova arena chimicaL’olandese ha approfittato dei 25 minuti concessigli dal tecnico Ramon Diaz Con l’aiuto di Pedro Henrique, il che significa 3-0 finale. La prossima sfidante in campionato arriverà dallo scontro tra Racing e Atletico PR.

Timao si è distinto per tutta la partita con una buona prestazione nel primo tempo, nonostante la mancanza di gol. È stato solo nel secondo tempo che hanno aperto la partita con due gol Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique. Entrando Romero per Memphis, ha giocato la sua seconda partita e ha concluso la serata con un assist, il suo primo per il Corinthians. L’ex giocatore L Atletico Madrid Non fa ancora parte della formazione titolare, ma con una prestazione come quella contro il Fortaleza, non ci vorrà molto perché diventi l’uomo di riferimento del tecnico argentino.

Il suo sbarco in Brasile è arrivato in un momento cruciale per il club perché ha ancora tre partite per vincere un titolo senza precedenti, che ha La Libertadores e la Coppa delle Coppe in Sudamerica. Ora gli basta conoscere il suo avversario in semifinale per preparare il confronto con l’obiettivo di raggiungere la finalissima del 23 novembre a Paraguay.

Nel frattempo, nel campionato brasiliano, il Corinthians è in zona retrocessione, nonostante abbia gli stessi punti (27) di Vittoriala squadra che rappresenta la salvezza. Memphis conosceva già la sfida che li attendeva prima di ingaggiare Timão, e il suo obiettivo principale era salvare il club e sognare il suo primo titolo sudamericano.

