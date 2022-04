Meno di sette minuti e senza uccidere un solo nemico

Devi riconoscere le sconfitte, sapere quando smettere. Abbiamo visto molta follia e barbarie anello antico Arriva un momento in cui la batteria dei sinonimi si esaurisce. e questo è distorsione 2 È stato istituito come a Un miracolo quando si tratta di colpire i tempi migliori Al lavoro da Software.

Ora, siamo a un punto in cui i playoff non hanno senso. Proprio ieri ti abbiamo detto che ho segnato Il meglio in meno di 9 minuti Ora sta spingendo ancora di più il gioco e sta guardando 6 minuti e 59 secondi. Dai un’occhiata al gioco.

un fantasia delirante Con il quale è possibile conquistare in un batter d’occhio intere regioni delle Midlands. Distortion2 in realtà non fa nulla di diverso dagli altri suoi tempi, dal momento che tutto si riduce a eseguire tutti i passaggi più velocemente.

Naturalmente, il più impressionante è quello che gli permette di viaggiare a rotta di collo e raggiungere Farum Azula in un batter d’occhio. È nell’ultima area in cui è riuscito ad uccidere Malekith senza toccarsi un capello. Questo perché dopo essere apparso a diversi metri di distanza dal campo di battaglia, il palcoscenico scompare e il capo in questione muore in autunno.

movimento di Distorsione2, È molto difficile da implementare. Comunque, stiamo parlando di una quantità enorme di tempo che non sappiamo più se verrà registrato come il migliore in assoluto o se verrà ulteriormente ridotto. Nel frattempo, altri utenti si dedicano a fornirci una prospettiva completamente diversa su anello antico cosa o cosa Ricorda il più classico gioco di ruolo.

Altre guide Elden Ring su VidaExtra