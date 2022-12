Mentre Besta calpesta Forky

19/12/2022 Rodrigo Soroguin ha vinto il premio per il miglior lungometraggio per l’anno 2022 per i produttori audiovisivi e uno dei suoi artisti (il francese Denis Minochet) è stato premiato come miglior attore.

Squadra come animalicon il Premio Forqué per il miglior lungometraggio del 2022

Sabato scorso, 17 dicembre, è stata una serata fantastica per Rodrigo Sorogoyen. Il regista madrileno ha visto, dalla prima fila del Palazzo Municipale dell’IFEMA di Madrid, come fosse uno degli interpreti del suo teso film. come animali (Denis Menoch) sul palco per ricevere il Premio José María Forqué (assegnato da EGEDA, un ente di servizi per i produttori audiovisivi) per il miglior attore cinematografico dell’anno che sta per concludersi: i francesi hanno battuto gli spagnoli Nacho Sanchez (Nominato per il suo impressionante lavoro in manticora ), Luigi Tosar (nei margini ) S Miguel Hiran (Modello 77 ).

Se questo avveniva all’inizio di una festa senza garbo che solitamente questo tipo di spettacolo mostra, alla fine era il regista stesso a raccogliere dalle mani di Marisa Paredes Premio per il miglior film nella ventottesima edizione di questi premi per lo stesso film che è già passato a Cannes, è un successo al botteghino in Spagna (ha raccolto più di tre milioni di euro), è stato recentemente assegnato dalla Federazione dei cinema in Spagna e aspira a dieci Fairouz e 17 goya. Inoltre, nella sezione serie, è stato considerato il migliore oscuramento Da Movistar Plus+ S Buendia Studioscreato prima Fran Araujo Che lo stesso Sorugoin ha realizzato il suo primo episodio frenetico.

È stato un altro film di successo della serata Cinque piccoli lupi per la prima volta da Alauda Ruiz de Azua che ha adocchiato quattro statuette e alla fine ha vinto il Premio Forqué per la migliore attrice (per Laia Costa) e il Film and Education Award in Values. Al polo opposto, sono lasciati vuoti Alkarras il secondo lungometraggio Carlo Simone, vincitore della Berlinale di quest’anno e rappresentante della Spagna nella corsa ai prossimi Oscar; per la prima volta Juan Diego Boto nei marginiche passava per Venezia; S Modello 77Da Alberto Rodríguezaperto da San Sebastiano. Hanno iniziato tutti con queste due nomination Forqué.

Ma il momento più emozionante della serata è stato all’altezza degli omaggi degli attori Antonio Resense S Silvia Abasca Dedicato al loro grande collega e amico Veronica Forki Nel primo anniversario della sua morte. Il pubblico regolare ha lodato la straordinaria eredità di Mujerem Kika anche Cosa ho fatto per meritarmi questo?

Questa sera, anche la carriera del produttore è stata premiata con la medaglia d’oro EGEDA José Luis Bermudez de Castro (Chi c’è dietro i film, tra gli altri, Eloy de la IglesiaE il Sergio Leone anche Fernando Fernán Gomez); lavoro esplicativo di Monica Lopez nella catena Raba (Anche creato, insieme a Jorge CuiraScritto da Fran Araujo) W Gesù Carosa in un ciclo oscuramento Diretto da Alberto Rodriguez; un stringheDa Estepalize Ursulaper il Miglior Cortometraggio (vincitore del Premio Rails d’or alla Settimana della Critica di Cannes e candidato a Goya); Labordetta, Non più uomoDiretto da Gaizka Urresti S Paola Labordetta È stato considerato il miglior documentario. S Argentina 1985il nastro è firmato da Santiago MitraMiglior film latinoamericano.

I vincitori:

Miglior lungometraggio fantasy o d’animazione

come animali – Rodrigo Soroguen (Spagna/Francia)

Migliore interpretazione di un film femminile

Laia Costa – Cinque piccoli lupi

Miglior interpretazione cinematografica maschile

Denis Minochet – come animali

Miglior documentario

Labordetta, Non più uomo – Gaizka Urresti e Paula Labordeta

Miglior cortometraggio

stringhe Orisola Estepalez

Miglior film latinoamericano

Argentina, 1985 -Santiago Mitre (Argentina/Stati Uniti)

Cinema ed educazione ai valori

Cinque piccoli lupi – Alauda Ruiz de Azua

migliore serie

oscuramento -Fran Araujo

Miglior interpretazione femminile in una serie

Monica López – Raba

Miglior interpretazione maschile in una serie

Gesù Carosa – oscuramento

EGEDA Medaglia d’Oro

José Luis Bermudez de Castro