meraviglia | ‘WandaVision’ ha compiuto un anno e i fan hanno festeggiato sui social network nel modo seguente | UCM | MCU | Vendicatori | Disney Plus | gioco sportivo

Senza dubbio, le eccezioni del pubblico erano nell’aria dopo la premiere di Avengers: Endgame. Marvel Studios In precedenza aveva promesso al Comic Con un sacco di serie e film nella Fase 4 per sviluppare nuovi bordi per questo fantastico universo di supereroi e cattivi. era tra loro”Wanda Vision“.

La produzione si occupa del duello con Scarlet Witch dopo che Thanos ha strappato la pietra mentale di Vision. La Depressione si è conclusa scatenando i poteri della strega a Westview City, che si è conclusa con una realtà parallela in cui tutti gli abitanti sono stati ridotti in schiavitù per soddisfare i desideri di Wanda.

Tuttavia, c’è un hacker in tutto questo. Ci riferiamo ad Agatha Harkness, una vecchia strega di Salem che ha acquisito il suo potere imparando la magia nera e assorbendo la vita di altre streghe. Il suo obiettivo era saperne di più sulla forza di Scarlet Witch, ma alla fine ha ceduto al suo avversario.

Questa serie è arrivata su Disney Plus il 15 gennaio 2021 ed è stata nominata per 23 Emmy Awards. Senza dubbio, un buon inizio per la Fase 4 del MCU.

¨Riesci a credere che sia passato un anno da quando abbiamo visitato Westview?‘”, ha commentato l’account Twitter di Disney Plus. Questo tweet è stato riempito con le risposte dei fan che hanno ricordato tutti i momenti epici presenti nella serie.

Riesci a credere che sia passato un anno dalla prima volta che abbiamo visitato Westview?! 🤯 # Visione di Wanda pic.twitter.com/utg20GSQr1 Disney+ (disney plus) 15 gennaio 2022

Un anno di wandavision pic.twitter.com/iLaRxCVj8d Il meglio di Elizabeth Olsen (@eolsenarchive) 15 gennaio 2022

Un anno fa, l’era di wandavision iniziò a far cadere i primi due episodi! E fino ad oggi, lo spettacolo è sempre di tendenza, ed è quello che chiamo un reset culturale.pic.twitter.com/YIyCc6umyZ – Gif animate della strega scarlatta (maximoffgifs) 15 gennaio 2022

Buon anniversario di un anno di # Wandavision, alias lo spettacolo che ha avuto una strozzatura per 365 giorni pic.twitter.com/U90dl6Trl9 – Nora Dominick (@nordominick) 15 gennaio 2022

Ascolta Dale Play su spotify S oratore. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.