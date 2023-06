Mercader, uno spazio di unione tra gastronomia e patrimonio industriale nel cuore di Cabaniel

Quando José Miralles e Hugo Cerverón16 Calle Mercader de València, proprietari del Gruppo Mercabanyal, entrarono in Calle Mercader de València n. 16, e sapevano che questo “è il posto”, ammette Miralles. Il sito scelto per crearlo mercantela nuova avventura di questi due partner nella regione valenciana che ha aperto i battenti il ​​26 maggio ed è già diventata il luogo gastronomico più popolare della città.

Non è precisamente il primo progetto dei due partner ad essere localizzato in questa zona di Valencia. Il motivo è molto chiaro: le sue radici sono nel quartiere. “Sono nato a El Cabanel e Hugo vive qui da quando era molto giovane, quindi conosciamo molto bene le esigenze del quartiere e anche i suoi difetti”, spiega Jose Miralles, uno dei promotori.

Insomma, vedere Cabanyal come la loro casa, le loro radici e promuovere questo quartiere sono stati i motivi che li hanno spinti a costruire Mercader in questa zona e anche altri progetti noti come Mercabanyal e Marino Jazz. “El Cabaniel è stato duramente colpito negli ultimi anni e progetti come questo possono dargli questo Pagato Deve posizionarsi come la migliore zona di pesca, probabilmente, dell’intera costa mediterranea”, commenta Miralles.

Proposta di degustazione basata sulla tradizione cabanale

Mercader non solo rende omaggio al luogo di nascita di Cabanyal di Jose Miralles, ma lo fa anche Suggerimento gastronomico formati per questo nuovo progetto. “Come per gli edifici, volevamo preservare le radici del quartiere Cabaniel; ecco perché abbiamo scelto di avere i tuoi compagni di viaggio nelle cucine”, secondo Miralles, rappresentano la sua essenza al più alto livello.

Un esempio di tale rappresentazione è una situazione Pesce bianco, un mercato del pesce situato da più di 50 anni nel mercato comunale di quel quartiere e che, data la sua vicinanza, può essere considerato “prodotto di un chilometro meno zero”, precisa Miralles. Lo spettacolo gastronomico di Valencia continua con le tapas Tonino Bar e completo di abitante del villaggio Dove il pubblico può gustare panini selezionati e servire il cosiddetto “esmorzart”.

Locale commerciale a Valencia

Tuttavia, Mercader include nella sua offerta gastronomica anche bancarelle di cibo tipico americano. È un caso di hamburger Jenkins (che ha nel suo menu il miglior hamburger della Spagna nel 2022) che, inoltre, ha creato Negozio di carne di Jenkin Per fornire la carne della migliore qualità.

Sempre dagli Stati Uniti sono atterrato Stile Pizza Detroit Con la sua particolare forma squadrata, pasta spugnosa e bordi croccanti che, allo stesso modo, sono stati adattati alla cucina tradizionale di Cabaniel. «In questa pizzeria l’abbiamo portata anche alla radice perché la pizza è fatta sulla base della teglia, che è molto richiesta», assicura il suo fondatore.

Si trova in una vecchia cooperativa del 20° secolo

“La nave ha una personalità travolgente e abbiamo scelto di unire quella personalità e le cicatrici che aveva e ciò che sembrava essere rotto, improvvisamente ha iniziato ad assumere più forza ed espressione rispetto alla nuova cosa che poteva essere incorporata”, spiega Hugo Cerveron, cofondatore. E Generatore di identità graficaLui Marchi e il Riabilitazione dell’area in cui si trova Mercader.

c’era giugno 2022 Quando i due soci sono entrati per la prima volta Soller vecchio cobrago, una fabbrica di inizio ‘900 in cui ha sede il progetto gastronomico. Dopo aver verificato che lo scafo della nave non fosse danneggiato, decidono di classificare oggetti e macchinari dallo spazio precedente e riconvertirli per altri usi in Mercader.

Locale commerciale a Valencia

“Ad esempio, nel Kitchen Market, le cucine sono fatte di ferro dai vecchi solai che c’erano qui; le grate sono pareti che noi gettiamo e vecchie strutture trasformate in altre cose nuove. Ora si trovano sbarre o viti o legno di vecchie botti essere ricombinati in cose nuove”, dice Cerveron del processo di riabilitazione di nove mesi.

IL riutilizzare L’economia circolare è stata un fattore importante nei lavori di trasformazione dalla vecchia cooperativa all’attuale sede. IL lampade Mercader illumina uno di questi esempi di riutilizzo dei materiali, molti dei quali sono “realizzati con materiali lasciati dai lavoratori e sembrano essere trasformatoriCerveron descrive.

Una delle lampade di Mercader è stata creata con materiali da costruzione avanzati

Per il loro arredamento Mercader Offerte di rimborso Come dipingere a mano i murales che decorano le tue pareti, cesellare o intagliare il legno. “Ciò che era antico, ora lo abbiamo riconfigurato e reso moderno”, riassume il fondatore.