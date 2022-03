l’ho imparato di recente Mercado Libre è stato violato da $LAPSUS, lo stesso gruppo che ha violato la sicurezza informatica di NVIDIA qualche giorno fa.

I criminali hanno avuto accesso ai dati di 300.000 utenti, anche se non sembravano essere trapelate informazioni di pagamento, il che ha allarmato gli acquirenti di questa piattaforma.

può leggere: Avere più account di posta elettronica può ridurre gli attacchi informatici

La società ha annunciato che il numero di utenti interessati è l’importo minimo se ca Hanno 140 milioni di utenti attivi unici.

Per ora, le indagini dovrebbero andare avanti in modo che l’azienda possa fornire informazioni più dettagliate sull’attacco e che gli utenti siano più tranquilli.

Cosa dice il libero mercato?

In un comunicato stampa, la società ha notato il problema e ha affermato: “Abbiamo recentemente scoperto che parte del codice sorgente di Mercado Libre, Inc. era stata soggetta ad accesso non autorizzato. Abbiamo attivato i nostri protocolli di sicurezza e stiamo eseguendo un’analisi completa”.

Leggi anche: Quindi puoi inviare audio con la voce “Vegeta” su WhatsApp

Hanno anche spiegato che sebbene i criminali avessero accesso ai dati di quasi 300.000 utenti (Su quasi 140 milioni di utenti attivi unici), Finora non hanno trovato alcuna prova che i sistemi infrastrutturali siano stati compromessi o che siano state ottenute password utente, saldi dei conti, investimenti, informazioni finanziarie o informazioni sulle carte di pagamento.

Sono stati in grado di raggiungere questa conclusione attraverso un’analisi preliminare e per tempo Stanno adottando misure rigorose per prevenire ulteriori incidenti.

Puoi anche leggere:

Spotify non è riuscito, il servizio è inattivo

Uomo incarcerato per aver chiesto un prestito per acquistare una carta Pokemon Goccia dopo goccia: come la tecnologia può fermare questo parassita