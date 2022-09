Mercadona lascia la produzione del pane in outsourcing tra i suoi fornitori | comp

Mercadona abbandonerà la produzione del proprio pane per lasciarlo nelle mani dei suoi fornitori. L’azienda di supermercati, che nel 2018 ha iniziato a lavorare con produttori specializzati che gli fornivano 20 milioni di chilogrammi all’anno, mercoledì ha confermato che completerà il processo chiudendo gradualmente le sue 20 linee di produzione del pane. In otto dei suoi blocchi logistici.

In questo modo sostituirà la propria produzione “fino al completamento della creazione di nuovi fornitori specializzati” nei prossimi anni. Attualmente ha più di 20 fornitori locali che si occupano già di questo compito. Mercadona spiega che, con questo movimento, prosegue “una strategia che promuove specializzazione, qualità ed efficienza” con l’obiettivo di una maggiore redditività. Il pane era l’unica categoria che produceva direttamente. “In questo modo, Mercadona rafforzerà la sua collaborazione con fornitori locali specializzati in questa categoria, come nel resto del gruppo, per continuare a offrire ai ‘boss’ (clienti) la massima qualità al prezzo più basso possibile”, spiega in un nota della stampa.

Questa esternalizzazione consentirà all’azienda guidata da Juan Roig di liberare spazio nei suoi gruppi logistici, “che porterà a un aumento significativo dell’efficienza e della produttività e consentirà loro di concentrarsi sulle normali attività di ricezione, stoccaggio e spedizione dei prodotti” .

L’azienda ha spiegato che le 650 persone che si sono dedicate a questa attività “verranno trasferite con l’attuazione della strategia”.

Mercadona ha svolto una parte significativa delle attività di panificazione sotto la supervisione di Forns Valencians (Forvasa), sebbene negli ultimi anni il lavoro di questa società sia la gestione e la gestione delle azioni delle società partecipanti. L’azienda aveva uno stabilimento a Puçol (Valencia), che è stato distrutto da un incendio nel giugno 2018. Il fatturato di Forvasa è stato di 115 milioni di euro nell’esercizio 2017, l’ultimo prima dell’incendio. Successivamente, l’attività di panificazione dell’azienda è rimasta nelle linee installate in alcuni blocchi logistici.

“Nel 2018 abbiamo scelto di cercare alternative alla nostra produzione di pane, l’unica categoria di cui l’azienda era responsabile per la preparazione, di scommettere, come nel resto del gruppo, su fornitori specializzati” del settore della panificazione, afferma Ariana Gonzalez, Direttore Direttore. “Dopo quasi quattro anni di lavoro congiunto e di collaborazione che hanno contribuito ad analizzare e migliorare questa strategia, confermiamo i previsti miglioramenti in termini di qualità ed efficienza ed è per questo che abbiamo deciso di continuare questo progetto lungo tutta la filiera con la graduale chiusura di tutte le linee di pane , che ci consentirà di rafforzare il nostro ruolo di prescrizione e di concentrarci su ciò che sappiamo meglio: offrire un assortimento efficace della massima qualità al prezzo più basso possibile”, aggiunge.