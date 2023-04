Mercati: Il mercato azionario ha battuto il trend negativo di Wall Street e ha chiuso in rialzo

Le azioni argentine sono condizionate dallo scenario esterno e interno.

Il contesto generale non era dei migliori per asset rischiosi come le azioni argentine. I mercati internazionali hanno registrato perdite, mentre Wall Street registra perdite fino all’1,1% Nei suoi principali indicatori, con i principali documenti tecnologici.

Inoltre, a livello locale, il continuo afflusso di riserve ha spinto alla creazione di un nuovo regime di dollari preferenziali per l’agricoltura, che in realtà viene interpretato come un forte deprezzamento della moneta, in un contesto di inflazione crescente e stagnazione dell’attività.

Tuttavia, l’indice Merval di Standard & Poor Dalla Borsa di Buenos Aires ha invertito la sua caduta alla ruota centrale e ha chiuso con Guadagno dello 0,5% a 252.848 punti. A Wall Street, tuttavia, la chiusura degli ADR e delle azioni delle società negoziate in dollari argentini è stata mista Despegar (-8,6%), Glopant (-4,5%) e Mercado Libre (-4%). YPF ha guadagnato lo 0,7%, a $ 11,48.

Le due principali coalizioni politiche in Argentina hanno iniziato a riarmarsi e tutto sembra indicare lo scenario di candidati moderati alle prossime elezioni, che favorirebbero le attività finanziarie locali. Pensiamo che sia ora di iniziare a costruire atteggiamenti in Argentina, puntando al cambio di regime in ottobre “con un nuovo presidente, definito Gruppo finanziario Adcap in un rapporto.

“Sul fronte azionario, i recenti eventi rafforzano la nostra idea di mantenere un orientamento difensivo nelle azioni, dando priorità alla qualità e favorendo la diversificazione geografica all’interno dei mercati sviluppati ed emergenti”, hanno commentato gli analisti di Balanz Capital.

Il ministro dell’Economia ha affermato che il piano del governo per aumentare le sue riserve valutarie incoraggiando le esportazioni di soia, annunciato questo pomeriggio, entrerà in vigore sabato prossimo e proseguirà fino al 24 maggio. Sergio Massa.

La misura, conosciuta localmente come “dollaro di soia”, cercherebbe di accelerare le vendite di semi oleosi offrendo agli agricoltori un tasso di cambio di 300 dollari, superiore al tasso ufficiale – attualmente 210 dollari per dollaro – in un momento in cui il governo sta cercando di aumentare le sue riserve per affrontare una crisi economica complessa. Dall’8 aprile al 24 maggio va l’accordo con le aziende cerealicole per stabilire un insediamento minimo garantito.

IL un sacchetto di cereali De Buenos Aires ha stimato che la produzione di semi oleosi sarà di poco inferiore ai 25 milioni di tonnellate nel ciclo 2022/23, il peggior risultato degli ultimi 23 anni.

Dopo i due piani varati dal governo nella seconda metà dello scorso anno per accelerare le vendite di soia, a fine marzo rimaneva in vendita solo il 17,5% dei 44 milioni di tonnellate di semi di soia raccolti nel ciclo 2021/2022. Per i dati ufficiali.

Secondo il Ministro dell’AgricolturaFinora sono state vendute 5,5 milioni di tonnellate di soia 2022/23 – il raccolto è appena iniziato – rispetto ai 12 milioni di tonnellate alla stessa data dello scorso anno.

L’afflusso di valuta estera, che secondo il Palacio de Hacienda raggiungerà i 15.000 milioni di dollari tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, dovrebbe alleviare la martoriata economia argentina, anche se non mitigherà gli effetti negativi della storica siccità del Paese.

Le entrate saranno necessarie anche per l’Argentina per conformarsi Riserva obiettivi di accumulo impegnato in esso Fondo monetario internazionale Fondo Monetario Internazionale (FMI), nell’ambito della quarta revisione del programma da 45.000 milioni di dollari firmato tra le due parti lo scorso anno. Secondo gli analisti, le riserve nette Banca centrale Era vicino ai 3.000 milioni di dollari alla fine di marzo, meno del nuovo obiettivo del FMI che richiede un conto di circa 4.300 milioni di dollari entro la fine del primo trimestre del 2023.

